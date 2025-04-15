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健康網》看血型找瘦身密碼！ 營養師：O型多吃肉、B型少澱粉

2025/04/15 19:18

營養師表示，O型人消化肉食能力強，適合攝取肉類、海鮮等高蛋白食物；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，O型人消化肉食能力強，適合攝取肉類、海鮮等高蛋白食物；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減肥方法百百種，不同血型也有不同的減肥法！營養師高敏敏在臉書專頁發影片分享美國自然療法「Peter J.D’Adamo」醫師提出的「血型療法」：A型人胃酸分泌不佳，適合多吃植物性蛋白質；B型人避免吃過多澱粉，容易降低代謝力變胖；O型適合高蛋白飲食（肉類、海鮮）及攝取好油；AB型人則是消化系統較為敏感，避免刺激性與辛辣食物。

4大血型減肥法+運動方針一次看

●A型：

飲食建議：A型人胃酸分泌不太好，不太容易消化脂肪含量高的肉類。適合多吃蔬果、植物性蛋白質（豆類、豆製品、五穀雜糧）、低脂肪性蛋白質（雞肉、魚肉）。

運動建議：A型人腎上腺皮質醇分泌量較高 也較容易累積壓力，運動建議瑜珈與伸展等較為靜態的活動，幫助放鬆，平緩情緒。

●B型：

飲食建議：B型人免疫力與消化系統較好，分解肉類和蛋白質的酵素也比較多，但切記勿食用過量澱粉，吃過多澱粉或玉米，容易降低代謝能力，使血糖飆高，脂肪囤積變胖。

運動建議：慢跑、跳繩、快走等有氧運動為主，幫助提升代謝力。

營養師建議，B型人應以有氧運動為主，像是跳繩、慢跑、快走都是不錯的選擇；情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，B型人應以有氧運動為主，像是跳繩、慢跑、快走都是不錯的選擇；情境照。（圖取自freepik）

●AB型：

飲食建議：消化食物能力介於A型與B型之間，消化系統較為敏感，適合蔬果、海鮮、豆類/豆製品，避免刺激性與辛辣食物。

運動建議：動態的有氧或靜態的瑜伽都適合。

●O型：

飲食建議：胃酸多，消化肉食的能力超強，適合高蛋白飲食（肉類、海鮮）及攝取好油（Omega-3），減少精製澱粉攝取。

運動建議：重訓與有氧都可以，交替安排效果更好，能幫助肌肉增長與減脂。

高敏敏提醒，無論是哪種血型，減重都是長久之戰、需要持之以恆的一件事，絕對不是一時半會就能達成，如果一昧的節食，反而會讓肌肉量流失。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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