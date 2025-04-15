120公斤男足底脫皮滲血 竟是嚴重糖尿病足潰瘍險截肢

一名百公斤男性，某日發現自己的足底滲血檢查發現是糖尿病神經病變引發的深層足部潰瘍。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者陳建志／台中報導〕體重高達120多公斤的林姓男子，平時鮮少關心自身三高狀況，直到去年底出國洽公，隱約發現腳底痛，步行整天回到飯店才赫然發現鞋子「滲血」，脫襪後嚇見腳底板整層皮幾乎脫落，返國就醫才發現糖化血色素高達12%（正常值在6%以下），確診是糖尿病神經病變引發的深層足部潰瘍，所幸經多管齊下治療免於截肢。

患者回憶，去（2024）年出國洽公發覺腳底疼痛不以為意，沒想到走了一整天回到飯店脫下襪子，腳底整片皮幾乎快脫落，嚇得隔天趕緊搭機返台。一開始自行購買口服抗生素及藥膏使用，但傷口沒好轉，因壓迫傷口劇痛才趕緊掛急診，檢查發現是糖尿病神經病變引發的深層足部潰瘍，若不儘快清創，恐引起骨髓炎甚至敗血症，屆時可能得截肢才能保命。

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經抽血檢查，患者糖化血色素高達12%（正常值在6%以下），身體發炎指數「CRP」更達到16mg/dL（正常值1mg/dl），顯示是高度發炎狀態，緊急安排清創手術，同時會同腎臟科醫師給予抗生素、胰島素、專用傷口乳膏及連續多次高壓氧治療後，總算順利保住雙腳，免於截肢之苦，住院近1個月後順利出院。

亞洲大學附屬醫院高壓氧中心主任蔡孟學指出，患者是典型的「糖尿病足潰瘍」患者，主要致病原因是長期血糖控制不佳，對周邊神經、血管產生損傷，又因足部受力不均導致硬繭或出現外傷的話，就有可能進一步造成傷口難以癒合、皮膚黏膜組織破損的糖尿病足潰瘍。

蔡孟學表示，許多糖尿病患者因沒有追蹤控制血糖，導致「神經幾乎泡在糖水裡」引起神經損傷，但因為初期症狀不明顯，很容易被忽視，若出現對溫度感受變得遲鈍或肢體傷口不癒等前兆，都要特別提高警覺。

蔡孟學呼籲，糖尿病患者的足部循環比較差，且汗液中含有葡萄糖，若清潔未做好，足部的傷口會如同培養皿一般，容易孳生細菌造成感染，如果再加上神經退化感覺遲鈍或疏忽照顧傷口，後果十分嚴重，因此患者應做好足部防護，每年至少接受1次足部檢查，同時落實控制血糖，才能盡量降低風險。

亞洲大學附屬醫院高壓氧中心主任蔡孟學呼籲，糖尿病患者應做好足部防護，每年至少接受1次足部檢查，同時落實控制血糖，才能盡量降低風險。（記者陳建志攝）

林男罹患糖尿病神經病變引發的深層足部潰瘍，清創後的足部傷口（上）治療多日後，逐漸恢復正常（下）。（記者陳建志翻攝）

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