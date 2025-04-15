國際微波生醫年會登場 高雄市：歡迎智慧應用服務落地

2025國際微波生醫年會高雄登場，林欽榮代表市長陳其邁出席。（圖取自林欽榮臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025年IEEE MTT-S國際微波生醫年會（IMBioC）在高雄登場，聚焦精準醫療與射頻微波創新技術；高市副市長林欽榮致詞時除謝主辦單位選擇高雄，望透過IMBioC的舉辦，吸引全球目光，高雄歡迎智慧應用服務落地，並承諾提供產業最堅實的支持。

2025 IEEE MTT-S國際微波生醫年會（IMBioC）是全球微波與生醫領域頂尖盛會，本屆年會由國立臺灣大學電機系副教授吳宗澤成功爭取主辦權，並選定高雄作為舉辦城市，會議匯聚來自全球的射頻、微波、天線及電磁技術應用於生物醫學系統的頂尖專家，共同交流創新成果。

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林欽榮表示，很榮幸代表高雄市長陳其邁出席開幕式，向大會表達高雄市政府對生醫產業的全力支持，也感謝主辦單位選擇高雄；他強調高雄致力打造友善、永續與創新的智慧城市，揉合海洋文化與人文味的城市特質，與IMBioC的創新精神高度契合。

林欽榮也提到，高雄歡迎智慧應用服務落地，並承諾提供產業最堅實的支持，誠摯希望透過IMBioC的舉辦，吸引全球目光聚焦高雄，進一步推動城市發展與國際合作。

本屆大會特別邀請中研院基因體研究中心院士陳建仁，分享應用分子與基因體生物標記推動精準健康的洞見，展示科學創新如何提升醫療服務品質，造福人類福祉。

會議還邀請眾多國際頂尖學者與專家，包括臺灣大學吳宗霖院長、吳瑞北教授、吳宗澤副教授，中山大學李志鵬校長，美國伊利諾大學芝加哥分校林志強教授，日本千葉大學前沿醫學工程中心伊藤浩一教授，比利時魯汶大學Dominique Schreurs教授等，來自日本、韓國、印度、新加坡、美國、加拿大、比利時、孟加拉、西班牙、越南、義大利、澳洲、丹麥等地的學者，分享最新研究成果，並探索合作契機。

前副總統、現任中研院基因體研究中心陳建仁院士，分享應用分子與基因體生物標記推動精準健康。（圖取自林欽榮臉書）

2025國際微波生醫年會高雄登場。（圖取自林欽榮臉書）

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