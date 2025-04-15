牙齒再生不是夢！倫敦國王學院實驗室成功培育人類齒

倫敦國王學院實驗室培育人類牙齒， 未來有望取代植牙；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／台北報導〕許多動物如鯊魚能不斷長出新牙，但人類成年後只有一副恆齒。不過，英國科學家已首次在實驗室培育出人類牙齒，此突破未來有望讓缺牙者再生新牙，提供植牙、補牙外新選擇。

據BBC報導，倫敦國王學院（King's College London）再生牙科學主任安格洛娃-沃爾波尼博士（Dr Ana Angelova-Volponi）指出，這項與倫敦帝國學院（Imperial College London）合作逾十年的研究，成功開發出一種特殊材料，能模擬牙齒發育所需環境，讓細胞有效溝通並啟動牙齒形成，有潛力「徹底改變牙科護理」。這項進展填補了再生牙科領域的知識空白。

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目前常見的補牙會隨時間削弱牙齒結構、壽命有限且可能導致二次蛀牙或敏感；植牙則需進行侵入性手術，且依賴牙槽骨狀況。研究團隊成員、口腔顎面科學院博士生張雪辰（Xuechen Zhang）解釋，這兩種方式都是人工替代品，無法完全恢復自然牙功能，長期可能引發併發症。相較之下，實驗室培育的牙齒源自患者自身細胞，能自然再生並與顎骨整合，如同真牙般堅固、持久，且無排斥風險，是更耐久、生物相容性更高的解決方案。

過去在實驗室重現牙齒發育過程屢屢失敗，關鍵在於細胞無法有效「對話」。新開發的材料克服了此障礙，成功讓一個細胞能「告知」另一個細胞開始分化成牙齒細胞。研究團隊表示，這項技術成功模擬了牙齒生長的微環境。

儘管成功在實驗室培育出「牙蕾」（toothlets），但如何將其應用於患者仍是一大挑戰，可能還需多年努力。張雪辰提到，目前構想有兩種途徑：一是將早期牙齒細胞直接移植到缺牙處，讓其在口內繼續發育；二是先在實驗室培育出完整牙齒再植入口腔。無論何種方式，都需先在實驗室啟動牙齒的早期發育。

倫敦國王學院修復牙科臨床講師奧圖爾博士（Dr Saoirse O'Toole）認為，這項新技術令人興奮，可能改變牙科領域，但實際應用可能還很遙遠。她期盼，或許在下一代、甚至下下一代的牙醫執業生涯中能實現。惡劣的口腔健康不僅影響飲食、說話和社交，若細菌進入血液，還可能引發心臟問題或感染，長者尤其容易受影響。

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