健康網》AI吉卜力風潮 心理師談8爆紅原因

openAI推出用chatGPT將照片調整為吉卜力風格的功能。圖為OpenAI與ChatGPT的logo。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）龍頭openAI旗下的「ChatGPT」推出能夠生成吉卜力畫風的圖像功能，網友紛紛將各類圖片改造為吉卜力或其他動畫風格，不僅是自己的照片，甚或包含老電影劇照、新聞照或搞笑圖片等。至於為什麼大家會這樣熱愛吉卜力畫風的圖樣，應當不只是搞笑，有趣而已。心理師認為，除了從小看到大的動畫，帶來懷舊情感連結以外，新奇效應與從眾心理也是可能原因。

openAI推出用chatGPT將照片調整為吉卜力風格的功能。（取自網路）

臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」指出，ChatGPT推出生成吉卜力風格圖像的功能後，社群媒體迅速被各種「吉卜力化」的頭像和圖片淹沒。這股熱潮不僅僅是一個科技進步或網路趨勢，從心理學角度來看，它反映了更深層的人類需求和心理動機。作為一名心理師，我想要試著聊聊為什麼吉卜力風格的AI圖像會引發如此廣泛的反響。

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1. 懷舊與情感連結：回到安全感的避風港

吉卜力動畫對許多人來說不僅是童年的一部分，更是一種情感寄託。心理學研究表明，懷舊是一種功能性的情緒反應，能夠增強社會連結感、提升自尊，並在不確定時期提供心理安全感。在當今充滿壓力和不確定性的世界中，將自己轉變成吉卜力風格的角色，實際上是一種暫時逃離現實、回到童年安全感的心理機制。

尤其在疫情後的世界，人們更加珍視能夠提供情感慰藉的事物。吉卜力動畫中那些溫暖、充滿希望的世界觀，正好滿足了這種需求。

2. 社會認同與從眾心理：我們都在尋求歸屬

心理學家所說的「從眾效應」在社群媒體時代表現得尤為明顯。當我們看到朋友、名人甚至像openAI執行長奧特曼（Sam Altman）這樣的科技領袖都在使用吉卜力風格的頭像時，我們產生了一種加入這個「圈子」的欲望。這不僅僅是跟風，更是一種尋求社會認同和歸屬感的表現。

心理學家亞伯拉罕·馬斯洛的需求層次理論中，歸屬與愛的需求位居第三層。人們通過參與共同的文化活動（如吉卜力風頭像潮流）來滿足這種需求，同時建立自己在群體中的身份認同。

3. 理想自我與自我提升：成為更好的版本

吉卜力動畫中的角色往往具有純真、勇敢、善良等特質，這些是許多人心中「理想自我」的象徵。心理學家卡爾·羅傑斯提出，人們有一種向「理想自我」靠近的內在動力。

當人們將自己轉變成吉卜力風格的形象時，實際上是在進行一種「心理自我提升」：他們不僅僅是改變了外表，更是暫時接近了那個更純淨、更勇敢、更富有想像力的自己。這種「理想自我」的視覺化呈現，能夠帶來短暫但真實的心理滿足。

4. 逃避現實與幻想滿足：童話世界的吸引力

心理學家榮格認為，幻想是人類心理的重要組成部分，它允許我們探索超越現實限制的可能性。吉卜力動畫創造的是一個既奇幻又貼近人性的世界，它既有足夠的奇異元素使人著迷，又有足夠的人性深度使人共鳴。

在高壓的現代生活中，能夠暫時進入吉卜力的世界（就算只是用一張AI生成的頭像），提供了一種「幻想滿足」，讓人暫時逃離現實的壓力和限制。這種心理機制本身並非負面的，適度的幻想實際上有助於心理健康。

5. 身份探索與自我表達：數位時代的新形式

從發展心理學角度看，身份探索是人類的基本需求之一。在數位時代，我們的線上形象成為自我表達的重要途徑。選擇一個吉卜力風格的頭像，不僅展示了個人的文化品味，也表達了對特定價值觀（如吉卜力作品中常見的環保、和平、勇氣等）的認同。

這種選擇實際上是在向世界傳達：「這是我認同的美學和價值觀，這也是我希望被他人認知的方式。」

6. 新奇效應與認知愉悅：大腦對新事物的偏好

從認知心理學角度看，「新奇效應」解釋了為什麼人們對新技術特別著迷。我們的大腦天生就對新的、不同尋常的刺激產生更強的反應，這在演化上有助於學習和適應環境。

AI生成的吉卜力風格圖像結合了熟悉（吉卜力的風格）和新奇（AI技術的突破），創造了一種「認知愉悅」，也就是一種當我們的大腦成功處理新訊息時產生的愉悅感。這種愉悅感強化了人們繼續使用和分享此類內容的動機。

7. 集體創傷與心理復原：尋找治癒

某種程度上，全球疫情、氣候危機、政治動盪等事件造成了一種集體創傷狀態。吉卜力作品中常見的主題，例如：和平、與自然和諧相處、人性的溫暖，正好提供了一種心理上的治癒和修復。

選擇吉卜力風格的頭像可以被視為一種無意識的心理復原機制，表達了對更美好、更和諧世界的渴望。

8. 超越文化的普世性：共通的情感語言

吉卜力作品之所以能在全球範圍內引起共鳴，部分原因在於它們觸及了超越文化界限的普世情感和價值觀。它們處理的主題：成長、勇氣、愛、損失、與自然的關係，是人類共通的體驗。這種普世性使得吉卜力風格成為一種「情感世界語」，能夠跨越文化差異，引起廣泛共鳴，進而形成全球性的現象。

更深層的連結需求

最後，黃閎新總結，從心理學視角來看，吉卜力風AI圖像熱潮絕非僅僅是一時的網路風潮，而是反映了人們對美、對純真、對意義、對連結的深層心理需求。在數位化和AI迅速發展的時代，這種現象提醒我們：無論技術如何進步，人類對美好故事、情感連結和意義尋求的基本心理需求始終存在。

作為心理健康工作者，理解這些隱藏在表面現象下的心理機制，有助於我們更全面地理解人類行為，以及技術與心理健康之間的複雜互動關係。同時，它也提醒我們在享受新技術帶來樂趣的同時，不忘思考其背後可能涉及的版權、倫理等問題，以及我們作為個體在這個過程中的責任。

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