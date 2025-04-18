自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》瘦5公斤不是夢！ 營養師授澱粉、水果、零食安心吃撇步

2025/04/18 18:10

李婉萍建議，平時喜歡吃麵包、泡麵等主食者，減重時可以改吃貝果、蒸煮麵。（資料照）

李婉萍建議，平時喜歡吃麵包、泡麵等主食者，減重時可以改吃貝果、蒸煮麵。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人減肥時對熱量斤斤計較，這也不敢吃，那也不敢吃，時常挨餓。營養師李婉萍在臉書專頁發影片呼籲民眾減肥別再算熱量，她提供不挨餓的飲食法，如愛吃麵包者選具飽足感的貝果、水果選小番茄或芭樂等甜度低的、零食選無糖果凍。如此，在減重期間也能吃到麵食、零食與水果，還不用餓肚子，可說是減肥族的福音。

麵食愛好者新選擇

李婉萍說，平時喜歡吃麵包、泡麵等主食者，減重時可以改吃貝果蒸煮麵馬鈴薯，這些食物不僅能提供飽足感，還兼具美味，非常適合減肥族食用。

水果愛好者新選擇

喜歡吃水果的人，減肥時可以改吃小番茄芭樂百香果，它們不只甜度低，還富含植化素，營養價值高。李婉萍也提醒，一天吃2個拳頭大小即可。

零食愛好者新選擇

李婉萍建議，經常嘴殘、喜歡吃零食的人，在減肥時可以吃無糖果凍無調味堅果海苔，不僅能滿足口慾，也不用害怕變胖。

另外，李婉萍也分享，若是經常感到飢餓、吃不飽的人，減肥時一定要多攝取雞蛋、鯛魚、雞胸肉等富含蛋白質的食物，只要吃足夠蛋白質，減肥就不用挨餓。

李婉萍提醒，經常感到飢餓的人，減肥時一定要多攝取雞蛋、鯛魚、雞胸肉等食物；示意圖。（圖取自photoAC）

李婉萍提醒，經常感到飢餓的人，減肥時一定要多攝取雞蛋、鯛魚、雞胸肉等食物；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中