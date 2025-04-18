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健康網》瘦5公斤不是夢！ 營養師授澱粉、水果、零食安心吃撇步
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少人減肥時對熱量斤斤計較，這也不敢吃，那也不敢吃，時常挨餓。營養師李婉萍在臉書專頁發影片呼籲民眾減肥別再算熱量，她提供不挨餓的飲食法，如愛吃麵包者選具飽足感的貝果、水果選小番茄或芭樂等甜度低的、零食選無糖果凍。如此，在減重期間也能吃到麵食、零食與水果，還不用餓肚子，可說是減肥族的福音。
麵食愛好者新選擇
李婉萍說，平時喜歡吃麵包、泡麵等主食者，減重時可以改吃貝果、蒸煮麵、馬鈴薯，這些食物不僅能提供飽足感，還兼具美味，非常適合減肥族食用。
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水果愛好者新選擇
喜歡吃水果的人，減肥時可以改吃小番茄、芭樂、百香果，它們不只甜度低，還富含植化素，營養價值高。李婉萍也提醒，一天吃2個拳頭大小即可。
零食愛好者新選擇
李婉萍建議，經常嘴殘、喜歡吃零食的人，在減肥時可以吃無糖果凍、無調味堅果及海苔，不僅能滿足口慾，也不用害怕變胖。
另外，李婉萍也分享，若是經常感到飢餓、吃不飽的人，減肥時一定要多攝取雞蛋、鯛魚、雞胸肉等富含蛋白質的食物，只要吃足夠蛋白質，減肥就不用挨餓。
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