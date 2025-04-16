健康網》股市震盪壓力爆表？ 營養師推「6類快樂食物」

營養師分享，面對起伏不定的股市，可以吃些抗壓食物來緩解焦慮心情，如鮭魚、秋刀魚、牛奶、無糖茶等；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期因川普關稅政策調整，股市如坐雲霄飛車般大起大落，不少民眾感到焦慮、壓力。營養師侯沂錚在臉書專頁「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文分享，透過選擇正確的食物，如香蕉、鮭魚或秋刀魚等深海魚類、牛奶、無糖茶、85%黑巧克力、水，就能有效穩住好心情，減少壓力。

情緒穩定飲食指南 深海魚抗憂鬱

●香蕉：快樂荷爾蒙的助攻，內含維生素B6，能夠促進色胺酸轉化為血清素，改善大腦壓力並幫助放鬆心情。

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●魚類：抗憂鬱的天然良方，內含Omega-3脂肪酸，能減少憂鬱情緒，延緩腦部退化。推薦深海魚，如鮭魚、秋刀魚等。

●牛奶：舒緩壓力的溫暖選擇，內含鈣與色胺酸，有助於放鬆肌肉與神經，幫助製造血清素穩定情緒。

●茶：平復心情的清新選擇，內含茶胺酸與適量咖啡因，可幫助放鬆情緒並提振精神，建議早晨來1杯無糖茶。

●85%黑巧克力：適度享受的幸福感，內含類黃酮與可可鹼，有助於提升大腦血流量並調節情緒，適量享用有益身心。

營養師表示，黑巧克力內含類黃酮與可可鹼，有助於提升大腦血流量，調節情緒；示意圖。（圖取自photoAC）

●水：不可忽視的基礎，能促進血流循環，維持腦部正常運作。建議每日攝取1500-2000cc的水分。

侯沂錚指出，透過均衡飲食，不僅能改善情緒、穩定心情，更能提升整體健康。如果長期為負面情緒所苦，記得尋求專業心理師或醫師協助。

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