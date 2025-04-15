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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

寶寶週產期感染腸病毒變重症 兒科團隊急救命

2025/04/15 09:38

台北慈濟醫院兒科醫師吳秉昇。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院兒科醫師吳秉昇。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕張女士懷孕36週又4天時發燒，隔日在台北慈濟醫院剖腹產下男寶寶「安安」。出生後，安安的狀況良好，但第4天卻在嬰兒室發生兩次唇色發紺，刺激恢復後，活力依舊正常，兒科醫護團隊排除了先天性心臟病，抽血檢查卻發現白血球和血小板低下，肝功能異常，且隨後出現發燒及活力下降，經檢查確診為新生兒「伊科11型腸病毒」感染併發重症。

院方將安安並轉入兒童加護病房治療，住院期間，安安除了反覆發紺、黃疸、皮膚斑駁及發燒外，還出現敗血症、瀰漫性血管內血液凝固障礙以及肝功能異常、心肌炎等併發症，兒科部醫師吳秉昇與兒科團隊共同治療，及早給予免疫球蛋白和支持性療法穩定病情，一週後，總算安安平安出院。

吳秉昇指出，腸病毒是許多家長聞之色變的常見傳染病之一，病毒分類多達數十種，每年流行的病毒株都有不同，好發於夏秋之際。典型症狀為疱疹性咽峽炎及手足口病，大部分的腸病毒感染為輕症，會引起重症甚至致死的包括腸病毒A71及D68型嚴重感染，以及嚴重的新生兒腸病毒感染。

他表示，通常會感染新生兒的腸病毒為「伊科病毒」和「克沙奇B型病毒」兩大類，傳染途徑包括生產前感染、週產期感染以及產後感染3種，一般而言，媽媽在生產前感染，病毒會隨著血液經胎盤進入胎兒體內，感染兩週後，母體產生的腸病毒抗體亦會進入胎兒體內產生保護力；但若是母親感染兩週內就出生的寶寶體內就只有腸病毒而無抗體，會很快發病且病情嚴重。

而週產期感染是指生產過程中接觸到母體帶有腸病毒的血液及糞便，因而感染發病，這也是最常見的新生兒腸病毒感染途徑，產後感染則是在托嬰的機構與其他孩子的水平傳染，或返家後被其他家人傳染所致。

吳秉昇說，「伊科11型病毒」感染新生兒引發腸病毒的重症率相當高，重症死亡率也高達2至5成，新生兒腸病毒重症的特色是病毒性敗血症導致全身器官均受影響，尤其是猛爆性肝炎、心肌炎、腦炎、凝血功能異常等全身症狀，加上沒有核准的腸病毒治療藥物，發病時病情進展相當凶猛，因此可以說是兒科醫師的夢魘。

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