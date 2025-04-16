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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》高蛋白抗老又護心 營養師推「優格碗」當早餐

2025/04/16 06:30

營養師指出，「優格碗」可挑選希臘優格作基底蛋白質更高、搭配配料如草莓、藍莓，南瓜籽、杏仁、肉桂粉，整體均有助抗發炎、抗氧化。（圖擷取自何沂霖臉書）

營養師指出，「優格碗」可挑選希臘優格作基底蛋白質更高、搭配配料如草莓、藍莓，南瓜籽、杏仁、肉桂粉，整體均有助抗發炎、抗氧化。（圖擷取自何沂霖臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要開啟美好的一天，讓工作上課有效率，吃對早餐很重要。營養師何沂霖於臉書發文指出，「優格碗」高蛋白、抗老，還能保護大腦與心臟，很適合當早餐點心，建議挑選希臘優格作基底蛋白質更高，再加上如草莓、藍莓，南瓜籽、杏仁、肉桂粉等配料，有助抗發炎、抗氧化及心血管健康。

●希臘優格：高蛋白質，可以幫助維持/修復肌肉，增加飽足感; 含有鈣質避免骨鬆，富含益生菌，有助於消化、腸道健康，腸道健康除跟排便有關、腸道好，人真的不會老。

●草莓、藍莓：高維生素C、富含花青素等抗氧化物，可幫助抗老，研究顯示藍莓對記憶力跟延緩認知退化有幫助，黑莓或者台灣比較常見的桑椹也是很好的選擇之一。

●南瓜籽：不飽和脂肪酸可以抗發炎，類黃酮、多酚可幫助抗氧化，富含鎂，有助於血壓、血糖，能幫助放鬆睡眠，礦物質鋅也能幫助抗氧化、維持皮膚健康。

●杏仁 、核桃：好的油脂抗發炎，富含維生素Ｅ，可幫助抗氧化保護腦部細胞，含有膽鹼，是神經傳導物質的前驅，對於神經系統是重要的物質。

●肉桂粉： 抗氧化抗發炎，有助於心血管健康，對於腦部健康跟認知功能也有益處。

●亞麻籽：Omega-3脂肪酸跟纖維，對心血管有益且抗發炎。

營養師指出，如果怕優格太酸，可以加入一點脆片，或一勺（5公克）蜂蜜、楓糖，尚可接受；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，如果怕優格太酸，可以加入一點脆片，或一勺（5公克）蜂蜜、楓糖，尚可接受；示意圖。（圖取自freepik）

善用多樣食材搭配 有益健康

何沂霖提醒，優格碗最好選擇無添加糖優格，最推薦希臘優格，蛋白質含量更高，通常一碗可以有15公克蛋白質；不要加過量過甜的水果，份量一個拳頭就好；如果怕優格太酸，可以加入一點脆片，或一勺（5公克）蜂蜜、楓糖，尚可接受，畢竟小小的點綴才能吃得更愉快；每項食物都有好處，都不用卯起來狂吃，或者只吃這些，試著在日常的生活中多用這些食材搭配，長期而言都是對健康有好處的。

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