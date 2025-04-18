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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大蒜護心又保肝 營養師：這樣吃有最多大蒜素

2025/04/18 06:30

營養師指出，大蒜有抗發炎、保護心血管、調節腸道菌叢、降低脂肪肝和肝癌風險等好處。建議剝好過10分鐘生食，能吃到最多大蒜素。（圖取自freepik）

營養師指出，大蒜有抗發炎、保護心血管、調節腸道菌叢、降低脂肪肝和肝癌風險等好處。建議剝好過10分鐘生食，能吃到最多大蒜素。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大蒜除了香氣迷人、料理提味，其營養價值也很值得一提！營養師程涵宇於臉書粉專「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」發文指出，大蒜有抗發炎、保護心血管、調節腸道菌叢、降低脂肪肝和肝癌風險等好處。建議剝好10分鐘後生食大蒜，能吃到最多大蒜素，但有腸胃潰瘍、胃食道逆流的人要避免生吃大蒜，以避免胃灼熱。

大蒜4大好處 還能調節腸道菌叢

●抗發炎：大蒜中的大蒜素（allicin）是天然的抗發炎成分，《Journal Of Immunology Research》上1篇研究指出，它能調節免疫反應、降低身體慢性發炎。

●心血管保護：研究發現每日攝取大蒜萃取物，可降低總膽固醇與血壓，特別是有高血壓的人更明顯。

●調節腸道菌叢：大蒜中的寡糖（fructooligosaccharides）是益菌的好食物，能幫助腸道生態平衡，有研究顯示大蒜能促進雙歧桿菌等好菌增生。

●保肝保健康：大蒜富含具有抗氧化和抗發炎植化素。每週食用「生大蒜」超過7次的男性患脂肪肝的風險最高可降低29%，吃生大蒜有助降低患肝癌的風險。

營養師提到，大蒜切片放涼拌、烤全蒜、入湯都好吃，也可自製「烤大蒜抹醬」，塗吐司升級風味；情境照。（圖取自freepik）

營養師提到，大蒜切片放涼拌、烤全蒜、入湯都好吃，也可自製「烤大蒜抹醬」，塗吐司升級風味；情境照。（圖取自freepik）

大蒜涼拌、入湯都好吃

程涵宇說明，大蒜以生吃好處最多，建議剝好放10分鐘再吃，讓蒜胺酸（alliin）轉化成活性最強的大蒜素（allicin）；而熟食也很棒，雖然大蒜素會熱分解，但還是有抗氧化與調整菌叢等效果，建議切片放涼拌、烤全蒜、入湯都好吃，或是自製「烤大蒜抹醬」，塗吐司升級風味。

另提醒，有腸胃潰瘍、胃食道逆流的人要避免生大蒜，以避免胃灼熱。一般成人建議每日1到2瓣生蒜為宜。若是吃熟蒜（如烤蒜、入菜），可以增加到3到4瓣。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

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