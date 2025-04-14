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健康 > 名人健康事

健康網》本土女星自揭肺纖維化 醫籲自體免疫患者做「這檢查」救命

2025/04/14 19:25

本土女星馬妞曾公開分享罹患類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症等多種自體免疫疾病，且肺纖維化。（圖擷取自馬妞臉書）

本土女星馬妞曾公開分享罹患類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症等多種自體免疫疾病，且肺纖維化。（圖擷取自馬妞臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕56歲本土女星馬妞去年曾公開分享罹患類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症等多種自體免疫疾病，嚴重影響其生活與工作，並自揭檢查後才發現肺部已纖維化；振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興表示，自體免疫疾病患者是併發肺纖維化的高風險族群。倘若急性惡化導致肺功能急遽下降，恐有致命風險，也是自體免疫族群死亡主因之一，因此提醒病友應做肺功能檢測，掌握自身肺部健康狀況及爭取黃金治療期。

自體免疫患者勿輕忽肺纖維化 延誤治療恐奪命

李信興說明，自體免疫疾病（例如：類風濕性關節炎、乾燥症、硬皮症、皮肌炎等），由於體內免疫系統叛變，會對身體內外器官發動無差別攻擊，進而引發多種併發症，其中肺部纖維化是一種常見且不可逆的嚴重共病。

根據統計，每10位自體免疫疾病病友中，就有1位併發肺部纖維化，一旦免疫系統異常侵害肺部，將讓原本柔軟的肺部組織逐步硬化像菜瓜布一般，由於削弱氧氣交換的能力，最終導致呼吸衰竭，其死亡風險不亞於癌症。

9成病友不認識肺纖維化 出現症狀就醫恐不可逆

李信興進一步解釋，門診觀察仍有9成自體免疫病人對於肺纖維化缺乏警覺，主要的原因為，肺纖維化初期的症狀不明顯，大部分病友平常仍較關注自己的自體免疫本病症狀控制（例如：類風濕性關節炎的關節疼痛問題、乾燥症的眼乾口乾問題），也因此回診時，不會主動與主治醫師反映，等到肺纖維化的喘、咳、累症狀變嚴重了，這時肺部早已造成一定程度的傷害，也錯失黃金治療期。

醫師提醒，自體免疫疾病患者切勿等到肺纖維化的喘、咳、累症狀變嚴重了，才就醫，這時肺部早已造成一定程度的傷害，也錯失黃金治療期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，自體免疫疾病患者切勿等到肺纖維化的喘、咳、累症狀變嚴重了，才就醫，這時肺部早已造成一定程度的傷害，也錯失黃金治療期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

李信興說明，肺纖維化是一個不可逆的疾病，因此治療的首要目標是及時延緩肺功能惡化穩定病況。經臨床試驗證實，及早使用抗肺纖維化藥物可有效緩解症狀、降低57%的肺功能受損速度，更能減少74%急性惡化發生與死亡風險，建議病友在確診肺纖維化後，應積極接受治療，以盡可能保留肺功能。

健保給付相關治療藥物 需附「肺功能檢測」報告

李信興提醒，目前相關治療藥物已有健保給付，唯獨要特別留意的是，藥物申請皆須檢附「過去1年內可證明疾病進展之病歷及相關檢查報告」，倘若從未有過肺功能檢測紀錄的病人，建議可與醫師討論，並安排第1次肺功能檢測的必要性，了解自己目前的肺部健康現況外，並為日後因疾病變化可能發生的治療，事前做好準備 ，以免延誤黃金治療期。

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