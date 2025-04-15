健康網》低醣飲食新選擇！ 「花椰菜米」成減重族新寵

洪泰雄解釋，花椰菜經過切碎處理後，外觀看似米粒，口感清爽且不濕軟，因而得名「花椰菜米」；示意圖。（圖取自unsplash）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來低醣飲食風潮盛行，「花椰菜米」也逐漸在健康飲食圈嶄露頭角。營養學者洪泰雄於臉書發文指出，所謂「花椰菜米」，其實並非真正的米飯，而是用來取代高碳水化合物白飯的飲食替代方案，主要目的是降低熱量、控制血糖波動、增加飽足感及攝取更多蔬菜與植化素，對於減重與血糖控制具有明顯助益。

洪泰雄解釋，花椰菜經過切碎處理後，外觀看似米粒，口感清爽且不濕軟，因而得名「花椰菜米」。其營養成分顯示，每100公克花椰菜米僅含約2至4公克碳水化合物、約25大卡熱量，並富含膳食纖維、水分、維生素C與多種植化素，是一種低醣、低熱量且營養密度高的蔬菜。

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洪泰雄分享簡易料理方式，只需將花椰菜剁碎或使用食物處理機打成米粒狀，乾炒2至3分鐘後加入少許鹽、胡椒與橄欖油調味便能享用；示意圖。（圖取自freepik）

他指出，花椰菜米最適合作為飯類的替代品，適合下列族群食用：有減重需求者、控制血糖或有胰島素阻抗問題者、進行低醣飲食或避免精緻澱粉者、有便秘困擾或蔬菜攝取不足者。

洪泰雄也分享簡易的料理方式，只需將花椰菜剁碎或使用食物處理機打成米粒狀，乾炒2至3分鐘後加入少許鹽、胡椒與橄欖油調味，即可輕鬆享用。

他強調：「花椰菜米不是碳水來源，而是蔬菜打碎後用來取代碳水的聰明吃法，低醣、低熱量又有飽足感，是代謝型肥胖者的減重好幫手。」在講究飲食健康與體態管理的時代，花椰菜米無疑成為了兼顧美味與健康的新選擇。

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