健康網》中年減重難？ 醫曝4行為害慢性發炎 吃錯堅果上榜

吃錯堅果身體也會發炎，建議選擇富含Omega-3的核桃與夏威夷果仁，避免大量攝取富含Omega-6的花生、杏仁、腰果，避免脂肪酸失衡；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多中年族群發現自己減重越來越困難，或許問題並不在意志力，而是「身體搞錯了訊號」。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」指出，減重困難與體內「慢性發炎」息息相關，甚至可能是巨噬細胞「暴走」所導致的結果，包含吃錯堅果、高糖高脂飲食、過度運動、睡眠不足與壓力過大都會助長身體火災。

脂肪爆倉 免疫系統反應過頭

蕭捷健解釋，當攝取過多熱量又缺乏運動，身體會將多餘熱量儲存至脂肪細胞中。隨著脂肪細胞愈來愈飽滿，就像一間塞滿雜物的倉庫，不但運作不良，還可能出現「火災」般的問題。這些細胞因承受過大壓力而釋放「求救訊號」，引發免疫系統派出「巨噬細胞」進行處理。然而，若這種警報持續響起，免疫系統便會進入長期過度警戒狀態，出現所謂「慢性發炎」一種低強度但持續存在的錯誤反應。

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年齡增長導致發炎反應加劇

根據2025年的相關研究，隨著年齡增長，脂肪幹細胞釋放調控訊息的「細胞外囊泡」會減少，內含的關鍵分子miR-145（原本能穩定巨噬細胞）也隨之下降。缺乏這些訊號後，巨噬細胞更容易「誤判情勢」，導致胰島素阻抗、代謝失衡、脂肪囤積，最終讓體重失控。

長期高糖高脂飲食身體也會發炎，糖與飽和脂肪（如豬油、牛油）會促使免疫細胞過度反應，常見的植物油如大豆油也需適量；圖為情境照。（圖取自freepik）

過度運動 恐害身體短期發炎

蕭捷健提醒，以下行為可能會讓發炎反應「火上加油」：

1. 吃錯堅果：建議選擇富含Omega-3的核桃與夏威夷果仁，避免大量攝取富含Omega-6 的花生、杏仁、腰果，避免脂肪酸失衡。

2. 高糖高脂飲食：糖與飽和脂肪（如豬油、牛油）會促使免疫細胞過度反應，常見的植物油如大豆油也需適量。

3. 過度運動：像馬拉松這類極限運動雖健康，卻也會造成短期發炎。運動應以「規律適度」為原則。

4. 睡眠不足與壓力過大：會讓巨噬細胞陷入暴走模式，令身體長期處於備戰狀態。

滅火對策：飲食與修復才是關鍵

蕭捷健建議，應從日常飲食與生活習慣著手降火。攝取富含Omega-3的鮭魚、鯖魚、亞麻籽與奇亞籽，及含有抗氧化多酚的綠茶、莓果、深色蔬菜與薑黃，可有效幫助身體抗發炎。此外，快走、游泳、有氧等溫和運動方式，讓身體有足夠時間修復，避免「自燃式健身」帶來反效果。

「你不是懶，而是身體的溝通系統出了問題。」蕭捷健強調，發炎不是敵人，而是細胞誤判的結果。想瘦，應先讓身體「別再誤會」。

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