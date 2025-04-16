您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》孩子不專心又矮小？ 中醫授「聰明茶、長高操」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕小孩讀書總是不專心？比起同齡孩子較矮小？彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽表示，孩子因大腦額葉發育尚不完全或較慢，造成大腦內功能性的連結失常，導致專注力不足、健忘、易分心、無法專注細節、難服從指示完成事情等，均是ADD（Attention Deficit Disorder）注意力缺損症候群的常見症狀。中醫除採用雷射針灸治療外，建議日常保健可按摩穴位、茶飲調理、做長高伸展操輔助。
羅凱陽指出，ADD主要是因大腦額葉發育尚不完全或較慢，導致大腦內功能性的連結失常，神經傳導物質失常或者不足所致。有此症狀的小孩通常身高相對較矮、偏瘦或營養較差，也可以SNAP IV（ADD評估量表）評量孩子是否患有ADD。一般常見症狀如下：
請繼續往下閱讀...
1.專注力短或無法維持。
2.健忘或延遲。
3.分心容易受干擾。
4.無法專注細節。
5.較難服從指示完成事件。
中醫治療新利器—雷射針灸
羅凱陽表示，因ADD是一種大腦生長較慢的疾病，對中醫來說就是種虛證。一般而言，ADD與「下視丘—腦下垂體—性線軸」（HPA軸）有密切關係，這是神經內分泌作用和反饋的系統，也是一連串激素分泌的正回饋與負回饋作用，與中醫「腦—心—腎軸」走的是相似路徑。《內經》云：「腎者主水，受五臟六腑之精而藏之。」因此，中醫認為腎為先天之本，對於患有ADD的小朋友，最為重要的就是補腎為主、輔以心腦藥物，也因腎主骨，所以罹患ADD的小朋友常見身高較為不足。
羅凱陽說，小朋友最怕打針跟針灸，現在中醫也有新武器—雷射針灸，藉由遠紅外光及紅外光的雷射，直接無痛刺激穴位，特別是功能低下如ADD等效果甚佳，同時也有許多醫學論文證實療效。
除雷射針灸外，羅凱陽也推薦日常以穴位按摩、茶飲調理加上做伸展操，幫助孩子提升陽氣、恢復身體機能。
穴道按摩 安神醒腦
●百會穴
位置：兩耳尖直上，與頭頂正中線交接處。
功效：安神醒腦，開竅明目，提升陽氣與身體機能。
●湧泉穴
位置：腳底板人字狀紋路的交叉點，腳底板前1/3凹陷處。
功效：強筋健骨，安定心神。
●命門穴
位置：腰部，人體正中線，第二脊突下凹陷處中。
功效：強腎固本，溫腎壯陽，提升身體陽氣。
2茶飲健脾又益氣
●補腎健脾茶
中藥材：山藥2克、肉桂1克、熟地黃1克、山茱萸2克、炮附子1克、白朮1.5克、茯苓2克、澤瀉1克、黨參1.5克。
沖泡方式：可製作成茶包，熱水沖泡700CC，放置十分鐘後溫涼即可飲用，一日建議飲用1-2次。
功效：補腎助陽，健脾祛濕。
●益氣聰明茶
中藥材：黃耆3克、人參3克、葛根1.5克、蔓荊子1.5克、白芍1.5克、生麻1克、炙甘草1.5克。
沖泡方式：可製作成茶包，熱水沖泡700CC，放置十分鐘後溫涼即可飲用，一日建議飲用1-2次。
功效：補益中氣，提升陽氣，聰明耳目。
長高伸展操助抽高
羅凱陽表示，長高伸展操有助於孩子生長，步驟為首先踮腳，用腳尖站立2秒後，改為用腳跟站立3秒，可以用手扶牆壁，5秒為一個完整動作。踮腳的程度需達到小腿有痠痠的感覺，重複50次，約6分鐘左右時長為一組，可有效伸展小腿筋膜，一天可重複做2-3組動作。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應