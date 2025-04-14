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健康網》氣溫變化大聲帶好受傷！ 醫授護嗓5撇步

2025/04/14 16:56

醫師表示，氣溫變化大聲帶也會受刺激，除應及時補水防乾燥，也要注意穿對衣服防止喉嚨受寒等，保護嗓子健康；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，氣溫變化大聲帶也會受刺激，除應及時補水防乾燥，也要注意穿對衣服防止喉嚨受寒等，保護嗓子健康；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣忽冷忽熱不僅身體難調適，聲帶也會受影響！輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，氣溫變化大，濕度也跟著改變，因此，對於嗓子來說，也是刺激、傷害最大的時候。日常護嗓除應及時補水防乾燥，也要注意穿對衣服防止喉嚨受寒、避免飲食冷熱交替刺激、盡量減少講話，以及遠離過敏原，降低發炎機率。

胡皓淳於臉書粉絲專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」貼文指出，時序雖已進入4月，但還是常常白天熱得要死，晚上又冷得要命。天氣變化大的時候，聲帶受到的刺激、傷害也大，建議可採行以下5種方式保護嗓子：

及時補水預防乾燥：除溫度驟變，很多時候空氣濕度也會跟著改變，喉嚨容易變得乾燥，引發不適。建議多喝溫水，保持喉嚨濕潤。另外也可喝溫的蜂蜜水或枇杷膏茶，減少喉嚨不適感。

穿對衣服防止喉嚨受寒：溫差過大時，身體來不及適應，免疫力容易下降，導致喉嚨發炎。建議早晚溫差大時，可以戴圍巾、穿高領衣物，保護頸部不受寒風直吹；天氣熱時，記得不要貪涼猛開冷氣，室內外溫差不要超過5°C，避免咽喉不適；睡覺時，建議可用輕薄的圍巾或口罩稍微保護喉嚨，防止夜間冷空氣刺激。

避免突然的冷熱刺激：忽冷忽熱的天氣裡，聲帶的適應力下降，突然的冷熱刺激容易引發嗓音問題。提醒應避免剛吃完熱湯，馬上喝冷飲，這樣會讓喉嚨黏膜受損；也要避免大口吃冰淇淋或喝過燙的湯，減少喉嚨的負擔。吃東西時，提醒溫度適中最好。

醫師指出，忽冷忽熱的天氣裡，聲帶適應力下降，應避免大口吃冰淇淋或喝過燙的湯，減少喉嚨的負擔；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，忽冷忽熱的天氣裡，聲帶適應力下降，應避免大口吃冰淇淋或喝過燙的湯，減少喉嚨的負擔；情境照。（圖取自freepik）

少講話讓嗓子休息：天氣變化時，喉嚨的耐受力變差，過度用嗓容易讓聲帶發炎或充血。建議務必盡量減少高聲講話、長時間說話或吼叫，也要避免反覆清喉嚨，這會讓聲帶更疲勞。如果工作或學業需求一定要說話，可適時喝溫水潤喉，減少刺激。

遠離過敏原，降低發炎機率：季節交替時，空氣中粉塵、花粉、黴菌孢子等過敏原增多，容易刺激喉嚨，引發過敏性咽喉炎。建議可以每天看氣象預報，天氣不穩定時，外出可戴口罩，減少吸入過敏原。

此外，胡皓淳說，也要記得定期清潔家中空調、枕頭、被單，避免塵蟎堆積。如果是過敏性鼻炎患者，也請及時治療，避免鼻涕倒流刺激喉嚨。

嗓子已不適 緩解症狀這樣做

胡皓淳提醒，如果已出現喉嚨不舒服的情況，建議可喝溫鹽水漱口，有助於殺菌、減少喉嚨發炎；也可使用蒸氣吸入法，例如使用熱毛巾敷臉，有助舒緩喉嚨乾燥。另外，也要避免過度用嗓，讓聲帶有時間恢復。如果症狀持續超過一週，或出現劇烈疼痛、發燒、聲音完全沙啞等狀況，務必就醫。

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