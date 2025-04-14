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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》總是想吃炸物、甜食？ 恐是身體在呼救：小心過勞及憂鬱

2025/04/14 17:45

醫師提醒，當壓力過大時，許多人會特別渴望鹽酥雞、洋芋片、甜點等超加工食品，以儲備更多能量，但長期下來不只影響血糖穩定，也會增加罹患憂鬱症風險；示意圖。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，當壓力過大時，許多人會特別渴望鹽酥雞、洋芋片、甜點等超加工食品，以儲備更多能量，但長期下來不只影響血糖穩定，也會增加罹患憂鬱症風險；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管是否吃飽飯，總是忍不住想要來份雞排、鹽酥雞？或是很想吃點甜點，慰勞自己？初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，這可能不只是嘴饞，而是身體發出的「過勞警訊」！當身體頻繁渴望特定口味的食物，尤其是高油、高糖、高鹽類型，可能與營養失衡、壓力荷爾蒙失調，甚至胰島素阻抗有關，甚至有研究指出，連罹患憂鬱症的風險也增加22%。

魏士航分享，近期一名竹科工程師，原本在控糖減重療程中進展順利，短短1個月成功減重5公斤。然而，最近回診時卻表示，每天晚上下班後都特別想吃洋芋片、雞排等高熱量鹹食，甚至希望醫師開立抑制食慾的藥物。深入了解後發現，他剛升格為新手爸爸，職場、育兒兩頭燒，壓力荷爾蒙檢測結果顯示皮質醇嚴重過量分泌，影響了食慾控制機制。

魏士航解釋，長期的壓力會導致HPA軸（下視丘-腦垂體-腎上腺軸）活化，大量分泌皮質醇。這種生理反應會讓身體傾向攝取高熱量密度的食物，以儲備更多能量—這正是為什麼壓力大的日子，，因為它們能在短時間內提供最多的能量。但是長期攝取這類食物不僅可能導致胰島素阻抗，影響血糖穩定，根據一篇刊登於《Nutrients》期刊的研究，就連罹患憂鬱症的風險也增加22%。

渴望吃甜食，恐與缺鉻有關；示意圖。（圖擷取自photoAC）

渴望吃甜食，恐與缺鉻有關；示意圖。（圖擷取自photoAC）

渴望吃鹹食與壓力有關 缺鉻特別想吃甜食

除了鹹食慾望可能與壓力有關，魏士航也整理出其他 3 種可能因營養素不足導致特定飲食渴望的健康問題：

●缺鉻：可能會影響食慾，特別是讓人想吃甜食。鉻是調節胰島素的重要微量元素，缺乏時會導致血糖波動。

魏士航建議補充糙米、燕麥、地瓜、馬鈴薯等優質碳水化合物，以及火雞胸肉、牛肉、雞肉等優質蛋白質，維持血糖穩定。

魏士航建議，吃地瓜等優質碳水化合物，可維持血糖穩定。（圖擷取自photoAC）

魏士航建議，吃地瓜等優質碳水化合物，可維持血糖穩定。（圖擷取自photoAC）

●缺鎂與維生素B群：可能對巧克力或含咖啡因的食物產生強烈渴望。鎂與維生素B群參與神經傳導與能量代謝，缺乏時可能有明顯疲勞感。

魏士航建議補充菠菜、燕麥等食物，以及富含維生素B群的瘦肉、雞蛋黃與堅果，必要時適量攝取鎂液或鎂錠等保健品。

缺鎂和維生素B群時可以吃菠菜等食物。（圖擷取自photoAC）

缺鎂和維生素B群時可以吃菠菜等食物。（圖擷取自photoAC）

●缺鐵：可能使人不自覺愛嚼冰塊。研究顯示，缺鐵性貧血者吃冰塊可能活化交感神經，提升腦部血流量，短暫改善貧血症狀。

魏士航建議加上適量內臟食物與紅肉，吃深綠色蔬菜時搭配新鮮水果，來補充維生素Ｃ幫助鐵吸收，以改善貧血狀況。

缺鐵時可以適量吃內臟食物與紅肉。（圖擷取自photoAC）

缺鐵時可以適量吃內臟食物與紅肉。（圖擷取自photoAC）

魏士航提醒，生活中難免會有想要放縱飲食的時刻，但若頻繁渴望特定食物或因情緒影響食慾，就要格外留意營養失衡、壓力或其他健康問題。建議透過調整飲食、作息、壓力管理與適度運動來穩定食慾與代謝，必要時可尋求專業醫師或營養師評估，找出根本原因，避免影響健康。

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