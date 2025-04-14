美輸入藥占健保藥費1成 石崇良：藥廠可視關稅申請調價

健保署長石崇良表示，若因關稅造成藥價上升，藥廠可提出相關成本分析向健保署申請藥價調整；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院院長吳明賢評估關稅政策對台灣醫療影響有限，但因藥品及醫材仰賴國外進口，若國外藥廠因成本上升提高售價，健保又不調整藥價恐「買不到藥」。健保署長石崇良今（14日）表示，若因關稅造成藥價上升，藥廠可提出相關成本分析向健保署申請藥價調整，健保署也會視情況爭取預算，確保藥物供應無虞。

衛福部長邱泰源指出，面對關稅政策的轉變，可預期進口藥品有提升的可能性，食藥署或健保署都有經驗，體制會因應藥價變化調整，確保民眾用藥。

請繼續往下閱讀...

石崇良解釋，台灣健保用藥從美國輸入藥品共177項，占1年藥費支出10%，會密切關注關稅政策變化，若藥品出現成本上升情形，藥廠可提出相關成本分析向健保署申請藥價調整，萬一有這種狀況，健保署也會積極爭取預算，確保藥品供應無虞。

至於是否同步開放通過美國食藥署認證的藥品取得我國許可證，邱泰源指出，這個牽涉專業領域，但從不同人種、不同時期做的研究對象來看，輸入台灣的藥品還是需要適當的審查制度，以確保藥品品質與民眾健康，強調都會做適當的處理。

健保署長石崇良（右）表示，台灣健保用藥從美國輸入藥品共177項，占1年藥費支出10%，（記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法