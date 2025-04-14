收治難度高複雜病人 石崇良：下半年擬提高醫師診察費

健保署長石崇良（右）表示，研擬下半年針對診治難度較高的複雜病人，將提高給付醫師診察費。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕為了控管合理門診量，健保署今年於全台推出「醫院個別總額」新制，台北區於第2季上路，但陸續傳出各醫院出現限制掛號、開藥利潤高選項優先等因應，健保署長石崇良今（14日）表示，新制目標是落實分級醫療，期盼大醫院以照護急重難罕病人無主，研擬下半年針對診治難度較高的複雜病人，將再提高給付醫師診察費。

石崇良指出，台北區是醫療資源最豐沛的地區，醫學中心應該保留量能給急重難罕病人，穩定的患者則下轉到其他層級院所，透過達到合理門診量，讓學有專長的醫師有充足的看診時間，能夠專注於診治高難度、高複雜度的病例，落實分級醫療。

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為了達到目標，石崇良指出，也正在研議調整診察費給付制度。現行醫師診治病人，同一種疾病不論個案病況難易程度，健保給付價格一律相同，但現預計下半年會訂定一般診察費、複雜個案診察費，提高治療複雜病人的診察費，實際金額則仍待討論而定。

全民健康保險法第43條規定，保險對象於門診或急診就醫，收取的部分負擔金額為醫療費用的20%，未經轉診至不同層級醫院需自付30-50%，但長久以來擔憂增加民眾負擔影響就醫而遲遲未落實。

石崇良強調，未來目標期望讓醫學中心以接受經轉診病人為主，但不會立刻強硬推動50%的部分負擔，而是期望逐步調整，後續先從專家會議、財務評估、共擬會議討論後，待政策規劃成熟再說明。

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