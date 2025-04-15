健康網》8營養素吃出免疫力！ 營養師：木瓜、堅果入列

營養師指出，維生素D、C、A等8種營養素具有調節活化免疫細胞等功效；其中木瓜所含維生素A有益於維持黏膜健康、降低病菌入侵機率；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對各種病毒威脅，增強免疫力是對抗疾病的第一道防線。營養師彭逸珊表示，除打造腸道菌叢健康可增強免疫力外，也分享8種與免疫力有關的營養素，包括：維生素D、C、A、E、Omega-3脂肪酸，以及優質蛋白質、膳食纖維、礦物質鋅，舉例來說，蛋黃、芭樂、紅蘿蔔、堅果、秋刀魚、瘦肉、葉菜、牡蠣等皆含上述營養素，加入菜單中，增強免疫力！

彭逸珊於臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」分享8種與免疫力相關的營養素及推薦食物，如鮭魚中的維生素D可活化免疫細胞；奇異果中的維生素C可抵抗氧化壓力；木瓜中的維生素A可維持黏膜健康；葵花油中的維生素E有助對抗自由基等，飲食中攝取這些營養素，有助於降低發炎反應，合成抗體、降低病菌入侵機率。

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●維生素D：有助活化免疫細胞，推薦食物包括：蛋黃、鮭魚、香菇等。

●維生素C：可抵抗氧化壓力、促進免疫細胞分化，可透過（紅心）芭樂、奇異果、釋迦等攝取。

●維生素A：有益於維持黏膜健康、降低病菌入侵機率，推薦食物有紅蘿蔔、蛋黃、木瓜等。

●維生素E：有助對抗自由基、調節輔助型T細胞，如：堅果類、葵花油、芥花油等富含維生素E。

營養師說，維生素E有助對抗自由基、調節輔助型T細胞，堅果類、葵花油、芥花油等食物均有該成分，推薦日常攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

●Omega-3脂肪酸：調節免疫反應、幫助降低發炎反應，推薦食物包含：鯖魚、秋刀魚、白帶魚等。

●優質蛋白質：可合成抗體、免疫細胞的基本原料，可從瘦肉、雞蛋、魚類、豆製品等攝取優質蛋白質。

●膳食纖維：幫助打造腸道健康環境、抵禦病菌，推薦食物有葉菜、菇類、水果或全穀類等富含膳食纖維的原型食物。

●礦物質鋅：有益於增強白血球、對抗病菌，推薦食物包括：牡蠣、南瓜籽、牛肉等。

營養師指出，膳食纖維幫助打造腸道健康環境、抵禦病菌；推薦可吃葉菜、水果或全穀類等原型食物；示意圖。（圖取自freepik）

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