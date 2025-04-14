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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》缺水恐增失智風險！ 醫：把握補水4黃金時段

2025/04/14 13:01

醫師表示，長期喝水不足恐加速大腦老化、增加失智風險，建議早上起床後、兩餐之間等4個時段好好補水；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，長期喝水不足恐加速大腦老化、增加失智風險，建議早上起床後、兩餐之間等4個時段好好補水；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水是身體組成的重要成分，缺水不只口乾舌燥，還會讓大腦跟著退化？科博特診所院長劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」貼文指出，許多人口渴才想到喝水，但當感覺渴時，身體早就處在輕度脫水狀態。長期喝水不足，甚至會加速大腦老化，增加失智風險。建議早上起床後、兩餐之間、運動後、下午精神疲倦時，把握4個補水黃金時段。

不只口乾 缺水恐害情緒低落、便秘

劉博仁表示，人體約有60%是水組成的，大腦的含水量甚至超過70%。當感覺渴的那一刻，其實身體早就處在輕度脫水的狀態。即使只是缺水2%，就足以讓大腦的記憶力、專注力和反應速度明顯下降。這代表當人體缺水時，不只身體會卡卡的，大腦也會跟著變遲鈍、退化，因此，當出現口乾舌燥、頭昏腦脹、情緒低落、注意力不集中、便秘、代謝變慢、皮膚乾燥等症狀時，表示身體在提醒你：「我渴了。」

至於有人可能會說：「我有喝湯啊，有喝咖啡，這些不算嗎？」劉博仁說，湯、手搖飲、咖啡裡的水分固然存在，但往往也含有大量鹽分、糖分或咖啡因，這些成分反而可能造成人體流失更多水分。

成人應每天喝足2000毫升水

劉博仁指出，真正能滋養身體與大腦的是單純、乾淨的白開水。建議成年人每天喝足2000毫升的水，尤其早上起床後、兩餐之間、運動後、下午精神疲倦時，是4個補水的黃金時段。如果常常忙到忘記喝水，可設定手機提醒或隨身攜帶水瓶，養成喝水的習慣。

劉博仁說，水是最便宜、最容易取得的健康資源，卻最容易被忽略，別等身體出狀況才補救。請為大腦、代謝、情緒與活力，好好地喝足量的水吧！

醫師指出，手搖飲、咖啡等飲料雖含水分，但也可能含有大量糖分或咖啡因，造成人體流失更多水分；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，手搖飲、咖啡等飲料雖含水分，但也可能含有大量糖分或咖啡因，造成人體流失更多水分；情境照。（圖取自freepik）

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