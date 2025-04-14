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北市「孕前健檢」擴大補助 未婚男女都適用

2025/04/14 11:23

北市衛生局指出，台北市自2010年起推動「助您好孕」專案，提供婚後孕前健康檢查補助，截止去年已補助逾5萬4千人。（記者劉詠韻攝）

北市衛生局指出，台北市自2010年起推動「助您好孕」專案，提供婚後孕前健康檢查補助，截止去年已補助逾5萬4千人。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕為讓更多有生孕計畫的民眾接受健康檢查，台北市今年起不再綁定婚姻關係，並擴大孕前健康檢查補助對象，凡年滿18歲且設籍北市市民或配偶設籍北市的新住民，無論未婚、已婚或有生育計畫者皆可享有終生1次檢查補助，男性最高補助875元、女性最高補助2300元。北市衛生局提醒，有興趣的民眾可至北市58家特約醫療院所預約，或撥打台北市民當家熱線1999轉分機1815洽詢。

北市衛生局指出，台北市自2010年起推動「助您好孕」專案，提供婚後孕前健康檢查補助，截止去年已補助逾5萬4千人。孕前健康檢查主要檢測遺傳病史與潛在健康問題，以協助民眾確認受孕條件，降低生育風險，檢查項目包含：身體檢查、諮詢服務、尿液與血液檢驗、男性精蟲分析及女性可加選抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）檢查。

衛生局長黃建華表示，為鼓勵適齡生育年齡及降低生育風險，即日起擴大孕前健康檢查補助對象，凡年滿18歲且設籍北市的市民或配偶設籍北市的新住民，皆可享有終生1次檢查補助，無論未婚、已婚或有生育計畫者皆可受惠，男性最高補助新臺幣875元，女性最高補助2300元，可至台北市58家特約醫療院所預約。

另依據衛生福利部國民健康署於2019年至2023年發布的國民營養健康調查，國內20-49歲育齡婦女中有10.29%缺乏葉酸，國泰綜合醫院婦女醫學部產科陳俐瑾主任建議，夫妻在備孕期間應多攝取關鍵營養「3+1」，包含葉酸、碘、鐵及維生素D，可幫助胎兒的神經管發育、降低發育遲緩、預防早產、流產、子癇前症及妊娠糖尿病。

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