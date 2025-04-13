健康網》膀胱過動害護師快失禁！ 醫教3招撐到廁所不漏尿

醫師指出，膀胱過動症常合併頻尿、夜尿、急迫性尿失禁；有些人甚至來不及走到廁所就尿濕內褲；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名38歲護理師早上交班後，才推治療車走出護理站不到5分鐘，突然一陣尿意襲來，只能夾緊雙腿忍耐。頻尿與急尿已經困擾她超過半年，尤其在下車、開門、洗手時更容易發作，上班前連水都不敢喝，就醫發現原來是「膀胱過動症」導致。對此，醫師分享3大技巧：腹式呼吸法、骨盆底肌快速收縮放鬆、轉移注意力，均有助穩定尿意，讓膀胱「乖一點」。

膀胱過動症 還沒裝滿肌肉就收縮

台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文說明，膀胱過動症症狀包含：突然一陣強烈尿意，讓人「非得馬上尿不可」；常合併頻尿、夜尿、急迫性尿失禁；有些人甚至來不及走到廁所就尿濕內褲。簡單來說，膀胱就像一個任性的孩子，還沒滿就一直吵著「我要尿尿」，自顧自地亂收縮。

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她指出，尿急時，膀胱會變得越來越焦躁。但這種「尿意的波浪」是可以訓練控制的，就像海浪會起伏，尿意來的時候，也會慢慢升高、達到高峰、再自然退去。這時候可以用「尿意抑制技巧」讓膀胱冷靜一下。

醫師提到，透過腹式呼吸法，在原地深呼吸5次，慢慢吐氣，轉移注意力讓副交感神經啟動，膀胱會慢慢冷靜下來；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3技巧穩定尿意

●腹式呼吸：在原地深呼吸5次，讓肚子鼓起、慢慢吐氣，轉移注意力讓副交感神經啟動，膀胱會慢慢冷靜下來。

●骨盆底肌快速收縮放鬆：用力夾緊再放鬆會陰肌肉5次，夾緊1秒放鬆1秒，告訴膀胱「現在不准動」

●轉移注意力：100減7連續減5次、思考晚餐要吃什麼、今天股票又跌了多少，任何能「暫時忘了膀胱」的活動都可以。做完上述動作，等到尿意退去後，再慢慢站起來去廁所。

謝筱芸補充，膀胱是可以訓練的。剛開始每次憋5分鐘，後來逐步拉長20-30分鐘；一個月後會發現，上廁所次數減少了，尿意也不像以前那麼不乖了。她也提醒，如果已經做了這些動作，還是常常覺得快來不及，也別擔心，還有藥物、陰道雷射、經皮脛神經電刺激、肉毒桿菌等進一步的選項可以幫助治療。

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