自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》膀胱過動害護師快失禁！ 醫教3招撐到廁所不漏尿

2025/04/13 22:06

醫師指出，膀胱過動症常合併頻尿、夜尿、急迫性尿失禁；有些人甚至來不及走到廁所就尿濕內褲；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，膀胱過動症常合併頻尿、夜尿、急迫性尿失禁；有些人甚至來不及走到廁所就尿濕內褲；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名38歲護理師早上交班後，才推治療車走出護理站不到5分鐘，突然一陣尿意襲來，只能夾緊雙腿忍耐。頻尿與急尿已經困擾她超過半年，尤其在下車、開門、洗手時更容易發作，上班前連水都不敢喝，就醫發現原來是「膀胱過動症」導致。對此，醫師分享3大技巧：腹式呼吸法、骨盆底肌快速收縮放鬆、轉移注意力，均有助穩定尿意，讓膀胱「乖一點」。

膀胱過動症 還沒裝滿肌肉就收縮

台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文說明，膀胱過動症症狀包含：突然一陣強烈尿意，讓人「非得馬上尿不可」；常合併頻尿、夜尿、急迫性尿失禁；有些人甚至來不及走到廁所就尿濕內褲。簡單來說，膀胱就像一個任性的孩子，還沒滿就一直吵著「我要尿尿」，自顧自地亂收縮。

她指出，尿急時，膀胱會變得越來越焦躁。但這種「尿意的波浪」是可以訓練控制的，就像海浪會起伏，尿意來的時候，也會慢慢升高、達到高峰、再自然退去。這時候可以用「尿意抑制技巧」讓膀胱冷靜一下。

醫師提到，透過腹式呼吸法，在原地深呼吸5次，慢慢吐氣，轉移注意力讓副交感神經啟動，膀胱會慢慢冷靜下來；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提到，透過腹式呼吸法，在原地深呼吸5次，慢慢吐氣，轉移注意力讓副交感神經啟動，膀胱會慢慢冷靜下來；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3技巧穩定尿意

●腹式呼吸：在原地深呼吸5次，讓肚子鼓起、慢慢吐氣，轉移注意力讓副交感神經啟動，膀胱會慢慢冷靜下來。

●骨盆底肌快速收縮放鬆：用力夾緊再放鬆會陰肌肉5次，夾緊1秒放鬆1秒，告訴膀胱「現在不准動」

●轉移注意力：100減7連續減5次、思考晚餐要吃什麼、今天股票又跌了多少，任何能「暫時忘了膀胱」的活動都可以。做完上述動作，等到尿意退去後，再慢慢站起來去廁所。

謝筱芸補充，膀胱是可以訓練的。剛開始每次憋5分鐘，後來逐步拉長20-30分鐘；一個月後會發現，上廁所次數減少了，尿意也不像以前那麼不乖了。她也提醒，如果已經做了這些動作，還是常常覺得快來不及，也別擔心，還有藥物、陰道雷射、經皮脛神經電刺激、肉毒桿菌等進一步的選項可以幫助治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中