健康網》煮出完美「地瓜飯」！ 農糧署教妙招金黃不發黑

農糧署指出，煮地瓜飯，可先將地瓜塊泡入清水5分鐘，可使地瓜口感更為濕潤，也可避免氧化變黑；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要讓米飯多點變化，加入營養又美味的台灣番薯（甘藷、地瓜）是項好選擇！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享如何煮出完美地瓜飯，重點在煮之前先將地瓜泡水，這樣做可讓地瓜口感更濕潤，避免氧化發黑，煮出的地瓜飯香甜又營養。

農糧署指出，台灣番薯以雲林、彰化、台南為主要產地，常見有台農57號 （黃金地瓜）、台農66號 （紅心地瓜）及台農73號（紫芋地瓜）等多元品種，各具不同風味及口感特色。

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3步驟煮出完美地瓜飯

1.將地瓜刷洗乾淨，以滾刀方式切塊。

2.將地瓜塊泡入清水5分鐘備用，可使地瓜口感更為濕潤，也可避免氧化變黑。

3.將米洗好後，再將地瓜放入電鍋、覆於水下，以正常流程煮飯即完成。

根莖類保鮮有妙招

另外，地瓜要如何保存保鮮？農糧署表示，保存「根莖類」放對地方很重要，常溫狀態下，根莖類需放置於「通風、涼爽、乾燥」的環境中保存，可視作物種類及料理頻率，挑選最適合方式貯藏保鮮、減緩發芽。

農糧署表示，根莖類需放置於「通風、涼爽、乾燥」的環境中保存；示意圖。（資料照）

番薯：可以紙巾包裹、裝入塑膠袋冷藏或洗淨蒸/烤熟後，置於保鮮袋。

芋頭：放在陰涼通風處可保存3至5天，削皮後可切成角塊狀，以熱水汆燙數分鐘、或是過油油炸後封裝冷凍，可延長保存期限。

洋蔥：將整顆洋蔥可裝入網袋中懸掛可洗淨去皮後切丁或切絲，放入保鮮盒（袋）中冷藏，盡量於3天內食用完畢。

馬鈴薯：常溫保存時應避免光照，降低呼吸速率，減緩發芽，可煮熟後放保鮮袋（盒）冷凍，方便後續料理，馬鈴薯放在冷藏環境，易因潮濕變質影響口感，建議不要冷藏保存。

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