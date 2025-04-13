健康網》睡眠障礙分3型！ 中醫：多夢易醒、口乾喝1茶改善

中醫師分享，心肝火旺的睡眠障礙者，適合飲菊花薄荷茶；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大、行程忙碌緊湊，好好睡一覺似乎變得很困難？雲鼎中醫診所中醫師黃懷儒在臉書專頁發文分享，在台灣，平均每3.5人就有1個人有睡眠障礙，夜晚沒睡好，連帶影響白天的工作效率差。中醫觀點認為睡眠障礙可分為3種類型，可透過中藥茶飲來改善症狀，如壓力大的人屬於心肝火旺型，容易入睡困難、多夢易醒、口苦口乾等症狀，適合飲菊花薄荷茶。

黃懷儒指出，「睡眠障礙」指的是長期、反覆且顯著地干擾入睡、維持睡眠、過早醒來，或非預期的過度嗜睡。這些問題也造成白天身體狀態不佳，如注意力不集中、疲勞、情緒困擾、工作效率降低等。

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中西醫分類大不同 中醫分3型

黃懷儒說，以西醫觀點來看，睡眠障礙主要類型分為「失眠」、「睡眠呼吸障礙」、「嗜睡症」、「晝夜節律失調」、「快速動眼期異常行為失調」、「非快速動眼期異常行為失調」、「不寧腿症候群」以及「藥物或精神因素影起的睡眠障礙」。

而在中醫觀點則稱為「不寐」、「不得眠」等，即入睡困難、易醒、多夢、早醒、醒後不易再眠等，其根本病機為「心神不寧」或「陰陽失調」，常見有3類型：

●心肝火旺型：壓力大或常處於心情煩躁者，多有入睡困難、多夢易醒、口苦口乾、煩躁易怒、面紅眼赤等症狀。

推薦茶飲及泡法：菊花薄荷茶。準備菊花8g、薄荷3g，以200毫升的熱水沖泡10分鐘。

●心脾兩虛型：思慮多、耗費心神心力者，有多夢易醒、健忘、心悸、精神倦怠、食慾差、面色蒼白等症狀。

推薦茶飲及泡法：桂圓紅棗茶。準備桂圓5顆、紅棗5顆、枸杞少許，以200毫升水，用小火煮15分鐘，晚餐後或睡前2小時飲用完畢。

●陰虛火旺型：長期熬夜或夜班者，多有難入睡、夜間易醒、口乾舌燥、潮熱盜汗等症狀。

推薦茶飲及泡法：百合麥冬茶。準備百合5克、麥冬5克，以200毫升水煮15分鐘，晚餐後或睡前2小時飲用完畢。

4穴位按摩緩解睡眠障礙

●神門穴：手腕內側，小指側腕橫紋凹陷處。

●印堂穴：額部兩眉頭中間。

●三陰穴：內踝尖往上三橫指處。

●百會穴：頭頂正中點，兩耳尖連線中點。

中醫師列出4個有助於改善失眠問題的穴位。（圖取自雲鼎中醫診所臉書）

黃懷儒提醒，除了以上常見的睡眠障礙類型外，有許多人是屬於「複雜混合型」，服用茶飲或穴位按摩所能緩解的程度遠遠不及服用藥物效果來得好，建議深受睡眠困擾的患者及早就醫，避免睡眠狀況越來越差或是過度依賴幫助睡眠的藥物。平時在日常生活中，我們也可以透過以下4個方面來養生，幫助擁有好睡眠：

日常生活4建議 養成好習慣

1.建立規律作息：固定睡覺與起床時間，下午休息不建議睡超過30分鐘。

2.減少睡前刺激：睡前避免滑手機、喝咖啡、茶或太晚進食。

3.腹部熱敷或泡腳：可改善循環、幫助身體放鬆。

4.適度運動：提醒睡前避免劇烈運動，但可進行緩和的拉伸運動。

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