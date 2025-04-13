自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》睡眠障礙分3型！ 中醫：多夢易醒、口乾喝1茶改善

2025/04/13 21:57

中醫師分享，心肝火旺的睡眠障礙者，適合飲菊花薄荷茶；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師分享，心肝火旺的睡眠障礙者，適合飲菊花薄荷茶；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大、行程忙碌緊湊，好好睡一覺似乎變得很困難？雲鼎中醫診所中醫師黃懷儒在臉書專頁發文分享，在台灣，平均每3.5人就有1個人有睡眠障礙，夜晚沒睡好，連帶影響白天的工作效率差。中醫觀點認為睡眠障礙可分為3種類型，可透過中藥茶飲來改善症狀，如壓力大的人屬於心肝火旺型，容易入睡困難、多夢易醒、口苦口乾等症狀，適合飲菊花薄荷茶。

黃懷儒指出，「睡眠障礙」指的是長期、反覆且顯著地干擾入睡、維持睡眠、過早醒來，或非預期的過度嗜睡。這些問題也造成白天身體狀態不佳，如注意力不集中、疲勞、情緒困擾、工作效率降低等。

中西醫分類大不同 中醫分3型 

黃懷儒說，以西醫觀點來看，睡眠障礙主要類型分為「失眠」、「睡眠呼吸障礙」、「嗜睡症」、「晝夜節律失調」、「快速動眼期異常行為失調」、「非快速動眼期異常行為失調」、「不寧腿症候群」以及「藥物或精神因素影起的睡眠障礙」。

而在中醫觀點則稱為「不寐」、「不得眠」等，即入睡困難、易醒、多夢、早醒、醒後不易再眠等，其根本病機為「心神不寧」或「陰陽失調」，常見有3類型：

●心肝火旺型：壓力大或常處於心情煩躁者，多有入睡困難、多夢易醒、口苦口乾、煩躁易怒、面紅眼赤等症狀。

推薦茶飲及泡法：菊花薄荷茶。準備菊花8g、薄荷3g，以200毫升的熱水沖泡10分鐘。

●心脾兩虛型：思慮多、耗費心神心力者，有多夢易醒、健忘、心悸、精神倦怠、食慾差、面色蒼白等症狀。

推薦茶飲及泡法：桂圓紅棗茶。準備桂圓5顆、紅棗5顆、枸杞少許，以200毫升水，用小火煮15分鐘，晚餐後或睡前2小時飲用完畢。

●陰虛火旺型：長期熬夜或夜班者，多有難入睡、夜間易醒、口乾舌燥、潮熱盜汗等症狀。

推薦茶飲及泡法：百合麥冬茶。準備百合5克、麥冬5克，以200毫升水煮15分鐘，晚餐後或睡前2小時飲用完畢。

4穴位按摩緩解睡眠障礙

●神門穴：手腕內側，小指側腕橫紋凹陷處。

●印堂穴：額部兩眉頭中間。

●三陰穴：內踝尖往上三橫指處。

●百會穴：頭頂正中點，兩耳尖連線中點。

中醫師列出4個有助於改善失眠問題的穴位。（圖取自雲鼎中醫診所臉書）

中醫師列出4個有助於改善失眠問題的穴位。（圖取自雲鼎中醫診所臉書）

黃懷儒提醒，除了以上常見的睡眠障礙類型外，有許多人是屬於「複雜混合型」，服用茶飲或穴位按摩所能緩解的程度遠遠不及服用藥物效果來得好，建議深受睡眠困擾的患者及早就醫，避免睡眠狀況越來越差或是過度依賴幫助睡眠的藥物。平時在日常生活中，我們也可以透過以下4個方面來養生，幫助擁有好睡眠：

日常生活4建議 養成好習慣

1.建立規律作息：固定睡覺與起床時間，下午休息不建議睡超過30分鐘。

2.減少睡前刺激：睡前避免滑手機、喝咖啡、茶或太晚進食。

3.腹部熱敷或泡腳：可改善循環、幫助身體放鬆。

4.適度運動：提醒睡前避免劇烈運動，但可進行緩和的拉伸運動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中