健康網》找出正港國產蒜！ 農業部教3招分辨「蒜」你厲害

農業部表示，每年會有1-5個月的國產蒜頭空窗期，這時就會仰賴阿根廷、西班牙等國的進口蒜頭來補足，因此教分辨國產蒜、進口蒜；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蒜頭富營養，是料理中不可或缺的配角之一。農業部表示，國產蒜頭產季從3月至10月，每年會有國產蒜頭空窗期，這時就會仰賴他國的進口蒜頭來補足，因此教分辨國產蒜、進口蒜，透過蒜球、蒜梗、蒜仁，一眼分辨！

大蒜抗菌、促食慾 4類人不宜生食

大蒜蒜素可抗菌，農業部曾分享，大蒜的細胞質含有一種無味的化合物，稱為alliin（蒜氨酸），當細胞被搓揉或破壞後，蒜氨酸被細胞內的其他物質催化，而產生具強烈臭味且抗菌效果強的allicin（蒜素）。不過，因為蒜素具有破壞紅血球的溶血作用，食用過量容易造成貧血，因此貧血的人不宜生食。

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農業部指出，食用大蒜可刺激胃液分泌，促進食慾，因此常作為調味料。不過食用過量的生蒜，也會造成胃及腸黏膜的負擔，使胃壁及腸子疼痛，特別提醒，懷孕及哺乳中的婦女不宜食用生大蒜，因為大蒜所含物質會經由母乳傳遞給嬰兒，而引起嬰兒腹痛；再者，蒜素具有破壞紅血球的溶血作用，食用過量容易造成貧血，因此貧血的人不宜生食；此外，服用抗凝血劑者，在食用大蒜前最好先諮詢醫師。

農業部提醒，雖然大蒜具有很多保健的功效，但多食也會產生副作用，尤以食用生蒜最為嚴重，因此每天最好不要食用超過10公克的生蒜，相當於小瓣蒜約2-4 粒、大瓣蒜約2粒。

農業部教分辨國產蒜頭及進口蒜頭外觀。（圖取自農業部臉書專頁）

每年有1-5個月是國產蒜空窗期

農業部在臉書專頁分享，國產蒜頭的產季從3月一路到10月，若經適當的溫度調控，甚至可以吃到隔年1月！但每年仍會有1-5個月的國產蒜頭空窗期，這時就會仰賴阿根廷、西班牙等國的進口蒜頭來補足，因此教分辨國產蒜、進口蒜：

●看「蒜球」形狀：國產蒜蒜球形似「蓮霧」，蒜瓣上下交錯、插瓣生長；進口蒜蒜球較扁圓，形狀類似「茂谷柑」，蒜瓣平齊生長。

●看「蒜梗」差異：國產蒜的蒜球上長有一根中間實心、直挺的蒜梗；進口蒜蒜球上，則較難看到蒜梗，蒜梗大多都萎縮、或呈空心狀。

●看「蒜仁」形狀：掰開蒜球，一瓣瓣的蒜仁也有學問！其中國產蒜蒜仁較為尖細，進口蒜蒜仁則偏圓鈍。

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