健康網》人會斷崖式老化？ 研究揭「3關鍵年齡」感受明顯

研究指出，人在34歲、60歲與78歲這3個年齡會感覺到身體老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕老化是自然的人體反應，隨著年齡增長，許多人開始在網路上分享自己感受到老化的經驗。有些人認為35歲之後腦力、體力、還有皮膚狀況都不如以往；也有人說自己是「斷崖式老化」。恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，人體的老化過程其實較像是走樓梯的漸進式反應，而非溜滑梯的斷崖式現象，尤其在34歲、60歲與78歲時會明顯感到身體老化，出現結構蛋白減少、荷爾蒙改變與神經退化等反應。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，這1項刊登在《Nature Medicine》期刊中的大型研究分析4263名年齡介於18–95歲的健康成人血漿中的2925種蛋白質，建立出一套「蛋白質老化鐘」模型，藉由「蛋白質變化」準確預測個體的生理年齡（r=0.93–0.97）。這些蛋白質變化也能反映個體老化速度。因此，有沒有好好保養身體，一目了然。

請繼續往下閱讀...

老化明顯3年齡 注意疾病找上門

研究結果顯示，人體的血漿蛋白質在一生中並非穩定變化，而是會出現3個顯著波段的變動高峰，分別發生於以下3個年齡階段：

●34歲：與細胞外基質（ECM）相關的結構蛋白下降。

●60歲：與荷爾蒙、血液功能相關的蛋白大幅變化。

●78歲：與發炎反應、骨質與神經退化有關的蛋白上升。

這些變化不僅反映生理功能的轉變，也與多種年齡相關疾病（如阿茲海默症、心血管疾病、唐氏症）高度重疊。研究者甚至也在小鼠實驗中發現相同的蛋白質變化趨勢，顯示此現象具「跨物種一致性」。

研究顯示，人體的血漿蛋白質在一生中會出現3個變動高峰，這些生理功能的轉變也與心血管、唐氏症等疾病高度重疊；示意圖。（圖取自shutterstock）

養成良好生活習慣 延緩衰老

另外，這項研究也指出，血漿蛋白質具備成為老化生物標記與疾病早期預測工具的潛力。研究團隊認為，老化的過程更像「走樓梯」，而非「溜滑梯」，且每個關鍵年齡點都可能成為健康風險的轉折點。

最後，王思恒表示，老化只能被延緩，不能被阻止。雖然現代科技進步飛快，但在短期內，保持良好生活型態（規律運動、控制體重）仍然是最有效的延緩老化手段。他也鼓勵民眾以正向態度看待老化，「老化是一種特權」，代表我們擊敗了多種疾病、意外的威脅，成功的活到老年。換個角度思考，人生會寬闊許多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法