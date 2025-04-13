健康網》遠離精製糖！ 營養師教「6招」無痛戒飲

營養師指出，很多人會將戒澱粉作為體態控管的手段，但與其不吃飯、麵等主食，倒不如戒除精製糖，更健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣號稱「手搖飲王國」，人手一杯手搖是日常！不過，精製糖不利於健康，該如何無痛戒飲呢？營養師彭逸珊表示，相比於戒澱粉，飲料中的精製糖，才是影響體態和健康的關鍵。因此分享6招戒飲，如設定飲用頻率、不加糖及配料、健康飲品取代飲料、喝足水分再喝飲料，並注意熱量，最後，也應設定獎勵，更有動力。「戒飲料甜點」不是要委屈自己，而是延長享受美食的時間。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文提醒，很多人會將戒澱粉作為體態控管的手段，但與其不吃飯、麵包、麵等主食，倒不如把精製糖戒掉，舉凡所有含糖飲料、甜滋滋的配料（珍珠、椰果）和餅乾、零食、蛋糕等，皆含有精製糖。

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彭逸珊強調，偶爾吃當然無傷大雅，怕就是偶爾其實是2天吃1次，或是每天換不同種類的精製糖在吃，例如今天喝飲料、明天吃豆花、後天喝下午茶吃甜點、大後天再來塊甜滋滋巧克力，看似偶爾但每天都有精緻糖陷阱，因此分享戒飲料6種方法，學起來也可以用在戒甜：

●設定喝飲料頻率：替自己規劃喝飲料的時間，如從每天1杯減為2天1杯，再進階到每週1杯。

●不加糖、不加料：嘴饞想喝飲料時，堅持不加糖、不加料，能大幅減少吃進精製糖。

營養師表示，可在平常飲水中加入檸檬片、果乾或茶包，提升喝水意願；示意圖。（圖取自freepik）

●健康飲品取代飲料：在平常飲水中加入檸檬片、果乾或茶包，提升喝水意願。

●喝足水分再喝飲料：每天攝取約2000毫升的水分，通常喝足水分後就不想喝飲料了。

●注意飲料熱量：適合想減重的朋友！1杯珍奶動輒500大卡，已佔女生每日熱量需求三分之一，不能不戒啊。

●設定獎勵，更有動力：例如完成連續7天不喝飲料，就給自己1份小禮物，讓戒飲料挑戰更有趣，也更有成就感。

營養師建議，設定獎勵，讓戒飲料挑戰更有動力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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