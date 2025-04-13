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健康網》間歇性斷食大勝熱量限制法！ 醫指關鍵是這個

2025/04/13 11:57

醫師認為，4:3間歇性斷食之所以能勝出，是因為「更容易達成熱量赤字」，若減重卡關，且不會出現情緒不穩、身體不適者可嘗試；示意圖。（圖取自freepik）

醫師認為，4:3間歇性斷食之所以能勝出，是因為「更容易達成熱量赤字」，若減重卡關，且不會出現情緒不穩、身體不適者可嘗試；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕同樣控制熱量，4:3間歇性斷食減重效果竟大勝熱量限制法！內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享2025年4月發表於《內科學年鑑》雜誌的研究，並認為，4:3間歇性斷食之所以能勝出，關鍵是提供了一個「更容易達成熱量赤字」的方法。假如因為每天限制熱量，減重卻頻頻卡關，可以嘗試間歇性斷食，但如果在斷食期間會出現情緒不穩、身體不適，也不需要勉強自己這樣做。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，該研究將4:3間歇性斷食組（以下簡稱IMF組），定義為每週有3個不連續的日子將熱量攝取減少80%，其餘4天則自由攝取。每日熱量限制組（以下簡稱DCR組）則被要求將每日熱量攝取量減少34%。總共有165名隨機分配的參與者，平均年齡42歲，平均體重約97.4公斤，實驗共進行12個月。

結果顯示IMF組平均減重7.7公斤，約7.6%，而DCR組平均減重4.8公斤，約5.0%，兩組平均差異2.89公斤；從身體組成來看，IMF組脂肪少6.0公斤，肌肉量少1.8公斤，DCR組脂肪少3.9公斤，肌肉量少0.6公斤。

研究者認為，IMF組對飲食計畫的依從性更高。客觀測量的結果顯示，IMF組在研究前半年實際的熱量限制百分比約14.25%，DCR組約10.2%。以一整年來看，IMF組的熱量限制為9.75%，DCR組只有5.64%。並推測，間歇性斷食的模式可能因為其簡便性以及週期性的能量限制，減輕了與每日熱量限制相關的持續飢餓感，進而更容易長期維持。

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