健康網》跑步傷膝？ 研究打臉：跑者關節炎風險低於一般人

美國大型研究發現，每週跑12公里的人，相較於不運動或運動量較少者，退化性關節炎風險下降約15-18％；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人害怕跑步傷膝蓋，認為久了會得退化性關節炎，甚至需要做人工關節置換。恆新復健科診所醫師王思恒分享，1項超過89000名跑者與走路者的大型研究發現，每天跑步超過1.8METhr（約12公里／週），相較於不運動或運動量較少者，退化性關節炎風險下降約15-18%。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」引述美國研究，追蹤了超過7年，分析跑步、走路與其他運動對於「退化性關節炎」與「髖關節置換手術」的關聯，並進一步檢視體重（BMI）是否是影響關節風險的重要因素。

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研究發現，每天跑步超過1.8 METhr（約12公里/週），相較於不運動或運動量較少者，退化性關節炎風險下降約15-18%、髖關節置換風險下降約35-50%；即使是參加馬拉松或跑得比較快的族群，也沒有看到關節風險增加；同樣的運動量，用走路達成也有效果，但因為跑步比較容易達到這個門檻，所以保護力更普遍。

研究顯示，跑步降低關節風險的效果，有約一半可歸因於體重控制，因為BMI每上升1kg/m²，關節風險也明顯增加，因此跑步除了本身的運動效益，也有助於控制體重、預防中年發胖，間接保護關節。對於一般人來說，只要每週跑步達到約12公里，就足夠產生關節保護效果，若不適合跑步，也可以透過中等以上強度的快走達成類似效果。

王思恒認為，退化性關節炎不但源自老化、過度使用，它同時也是一種「代謝疾病」，也就是過多的脂肪造成體內低度慢性發炎，傷害軟骨細胞所造成的疾病。跑步保護關節的好處，極有可能是源自體重控制以及降低體內發炎，也有理論認為間歇性的壓力能維持軟骨細胞健康。

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