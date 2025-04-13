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健康網》植髮後吃「5大營養」更濃密！ 蛋白質、鋅都入列
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕植髮後想要讓新生的頭髮更健康、濃密，除了日常護理，飲食中的營養補充也是關鍵。對此，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓分享植髮後必備5大營養，包含：維生素B7（生物素）食物如雞蛋、蛋白質如魚類、鋅如牡蠣、鐵如紅肉、葉酸如深綠色蔬菜等。
柯博桓於臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，攝取適量的營養素，能有效促進頭皮健康、刺激毛囊生長，讓頭髮更快適應生長週期，以下提供植髮必備的5大營養素，提供民眾參考：
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●維生素B7（生物素）：生物素可以增強髮質、促進毛囊新陳代謝，是健康髮絲生長的關鍵元素！像是雞蛋、堅果、肝臟類和酪梨等都富含生物素的優質營養。
●蛋白質：頭髮的主要成分是角蛋白，而蛋白質是角蛋白的基礎來源。建議多攝取富含優質蛋白質的食物，如雞蛋、魚肉、豆類，幫助毛囊生成健康髮絲。
●鋅：鋅是毛髮生長及修復的重要角色，有助於調節油脂，減少頭皮發炎，防止掉髮。牡蠣、堅果、種子類食物中含有豐富的鋅，是植髮後不可缺少的營養來源，根據研究統計，台灣女性有雄性禿的人高達4成都有缺鋅的問題。
●鐵：鐵是運送氧氣到毛囊的重要元素，缺鐵可能導致頭髮稀疏或掉髮。紅肉、深綠色蔬菜（如菠菜、空心菜）、蛋及豆類都是優秀的鐵質來源，特別適合植髮後補充。
●葉酸：葉酸幫助細胞再生，促進頭皮血液循環，對毛囊的養分供應非常重要。深綠色蔬菜、豆類、全穀類食物都富含葉酸，是植髮後不可或缺的營養素。
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