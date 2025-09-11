《刺胳針》跨國研究打臉！政府抗肥胖政策「做白工」 光教育父母沒用

最新跨國研究指出，各國政府長期以來，試圖透過教育家長來遏止兒童肥胖的計畫，基本上是無效的；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，一篇發表於頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的最新跨國研究，為全球日益嚴峻的兒童肥胖問題，投下了一顆震撼彈。研究結論直指，各國政府長期以來，試圖透過教育、宣導家長來遏止兒童肥胖的計畫，基本上是無效的。研究人員因此呼籲，各國應揚棄「家長責任論」，轉而從更宏觀的政策面著手。

這項由一個國際衛生研究團隊主導的研究，整合了澳洲、美國、英國、義大利等八個已開發國家，共17項、涵蓋了超過9000名幼兒的臨床試驗結果。這些政府主導的計畫內容五花八門，有些是舉辦室內或戶外訓練課程，有些則是透過宣導活動，向家長強調均衡營養、規律運動的重要性，或警告過多螢幕時間的風險。

然而，研究發現，在孩童長到兩歲時，他們的身體質量指數（BMI），與父母未曾參加任何計畫的對照組相比，並無顯著差異。研究團隊在論文中坦言：「我們的發現，即這些干預措施並無效果，是令人驚訝且沮喪的。」

學者：元兇是環境與社經因素

為何這些立意良善的計畫會失敗？研究主要作者、澳洲雪梨大學（University of Sydney）的學者杭特（Kylie Hunter）在聲明中一針見血地指出：「肥胖很大程度上，是由個人無法改變的環境與社經因素所驅動。」她強調：「父母扮演著至關重要的角色，但我們的研究凸顯了，不能期望僅靠他們，就能降低兒童肥胖的水平。」

研究團隊因此呼籲，各國政府應將資源，從成效不彰的家長教育宣導，轉移至更具根本性的政策改革。他們建議，應推動協同一致的政策，以「提高健康食品的可負擔性、增加綠地空間的近用性，並管制不健康食品的市場行銷」，才能真正有效地應對兒童肥胖這場全球性的健康危機。研究人員也提醒，目前數據僅追蹤至兩歲，未來將持續關注這些兒童在年齡較大時的發展。

