自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

運動強度與腸道菌群有關？ 新研究揭露潛在影響

2025/09/11 12:23

新研究表明，訓練強度也可能影響腸道菌群。圖為腸道內的糞腸球菌。（美聯社）

新研究表明，訓練強度也可能影響腸道菌群。圖為腸道內的糞腸球菌。（美聯社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕眾所周知，運動有益於身心健康，但澳洲伊迪斯科文大學（ECU）的最新研究表明，訓練強度也可能影響腸道菌群（gut microbiome）。

根據每日科技（SciTechDaily）報導，伊迪斯科文大學博士生查爾斯森（Bronwen Charlesson）進行一項研究，探討不同訓練負荷（高負荷和低負荷）如何影響運動員腸道健康。該研究發表在國際運動營養學會期刊上。

查爾斯森表示，研究表明訓練強度直接影響運動員的腸道健康指標，研究人員觀察到短鏈脂肪酸水平和特定細菌群落的變化。她指出，高強度運動引發的血乳酸升高，可能是導致變化的因素。肌肉產生的乳酸會被輸送到腸道進行代謝，這可能會促進某些菌種生長。

查爾斯森指出，腸道菌叢變化也與飲食有關。在訓練量較低或休息期間，運動員通常對飲食會比較放鬆。研究小組發現，雖然訓練員在休息期間碳水化合物和膳食纖維總攝取量沒有改變，但食物整體飲食品質有所下降，例如加工速食的攝取增加、新鮮水果和蔬菜的攝取減少等，這些都會對腸道菌叢產生影響。

查爾斯森說，研究還發現運動員在低訓練負荷期間腸道轉運時間顯著減慢，此事似乎也會影響運動員的腸道菌群。

查爾斯森表示，雖然腸道如何影響運動表現尚不明確，但已有一些令人鼓舞的線索。例如腸道可能在乳酸代謝和調節pH值方面發揮作用，這兩者都可能影響運動表現和運動員整體健康。但還需要更多研究，特別是對訓練負荷、飲食品質和腸道轉運時間等因素的研究，以便更好地了解如何調整這些因素以提高運動表現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中