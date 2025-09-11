運動強度與腸道菌群有關？ 新研究揭露潛在影響

新研究表明，訓練強度也可能影響腸道菌群。圖為腸道內的糞腸球菌。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕眾所周知，運動有益於身心健康，但澳洲伊迪斯科文大學（ECU）的最新研究表明，訓練強度也可能影響腸道菌群（gut microbiome）。

根據每日科技（SciTechDaily）報導，伊迪斯科文大學博士生查爾斯森（Bronwen Charlesson）進行一項研究，探討不同訓練負荷（高負荷和低負荷）如何影響運動員腸道健康。該研究發表在國際運動營養學會期刊上。

查爾斯森表示，研究表明訓練強度直接影響運動員的腸道健康指標，研究人員觀察到短鏈脂肪酸水平和特定細菌群落的變化。她指出，高強度運動引發的血乳酸升高，可能是導致變化的因素。肌肉產生的乳酸會被輸送到腸道進行代謝，這可能會促進某些菌種生長。

查爾斯森指出，腸道菌叢變化也與飲食有關。在訓練量較低或休息期間，運動員通常對飲食會比較放鬆。研究小組發現，雖然訓練員在休息期間碳水化合物和膳食纖維總攝取量沒有改變，但食物整體飲食品質有所下降，例如加工速食的攝取增加、新鮮水果和蔬菜的攝取減少等，這些都會對腸道菌叢產生影響。

查爾斯森說，研究還發現運動員在低訓練負荷期間腸道轉運時間顯著減慢，此事似乎也會影響運動員的腸道菌群。

查爾斯森表示，雖然腸道如何影響運動表現尚不明確，但已有一些令人鼓舞的線索。例如腸道可能在乳酸代謝和調節pH值方面發揮作用，這兩者都可能影響運動表現和運動員整體健康。但還需要更多研究，特別是對訓練負荷、飲食品質和腸道轉運時間等因素的研究，以便更好地了解如何調整這些因素以提高運動表現。

