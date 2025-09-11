自由電子報
健康網》腸胃炎、腸病毒怎麼吃？ 營養師授補充元氣全攻略

2025/09/11 12:19

營養師黃雅鈺表示，腸胃炎碰上腹瀉急性期應短暫禁食，讓腸胃道休養，待症狀減緩，再開始進食；情境照。（圖取自freepik）

營養師黃雅鈺表示，腸胃炎碰上腹瀉急性期應短暫禁食，讓腸胃道休養，待症狀減緩，再開始進食；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，食物易腐壞，經常引發腸胃炎，加上學校開學了，腸病毒疫情也升高，若生病不適食慾差，該如何補充營養？營養師黃雅鈺表示，急性腸胃炎應短暫禁食，適量補充水分，待症狀減緩再少量多餐進食清淡食物；至於腸病毒因會出現口腔潰瘍等症狀，營養師劉學民則建議避開高油、高鹽、辛辣、太燙等刺激性食物，攝取冰涼乳品、口感較軟的水果、豆腐、蒸蛋、布丁、魚肉等食物，可減少咀嚼與傷口刺激。

黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文表示，腸胃炎碰上腹瀉急性期應短暫禁食，讓腸胃道休養，待症狀減緩，再開始進食。此外，腹瀉及嘔吐時會造成體內水分流失，不論大人或小孩，須小心嚴重時均有可能造成脫水。因此，應少量、小口多次補充水分，比一次灌一大杯效果更好；若腹瀉嚴重，則可適當補充稀釋的運動飲料或電解水。

腸胃炎宜少量多餐、清淡飲食

當腸胃道狀況減緩後，黃雅鈺建議可開始少量多餐攝取清淡食物，例如：米湯、白粥、白吐司等。進食量大約是一般狀況的1/3-1/4，且以勿刺激腸胃道為佳，盡量避免粗纖維的蔬菜、肉類等，視腸胃狀況，再逐次增加食物份量與種類，有助腸胃恢復健康。

腸病毒避免高油高鹽辣燙食物

另，劉學民曾於臉書專頁說明，罹患腸病毒時，明顯出現水泡症狀期間，因喉嚨痛、口腔潰瘍最不舒服，除應避免高油、高鹽、辛辣、太燙等刺激性食物，也可採取以下飲食以減緩不適：

乳品類：牛奶、優酪乳、優格、冰淇淋等冰涼食物可暫緩疼痛感，但若有乳糖不耐應暫停食用。

全榖雜糧類：粥、地瓜、吐司（勿烤太硬）、湯麵、五穀粉等，大多數澱粉類都能順利入口。

蔬菜類：瓜類、萵苣嫩葉菜等，建議切小段易入口，降低食物於口內咀嚼的頻次，以減少不適。

水果類：可挑選木瓜、西瓜、蘋果、火龍果、香蕉等較軟種類；奇異果、鳳梨含有酵素，較會刺激傷口。

豆魚肉蛋類：選擇豆腐、蒸蛋、布丁、魚肉、海鮮等質地柔軟細嫩的食物、切成小塊食用，對口腔、咽喉刺激較少。但應避免過甜的布丁，吞嚥易造成疼痛。

堅果種子類：較硬的堅果會刺激傷口，皆不適合。若打成粉，如芝麻粉沖泡則較合適。

