健康網》壓力太大拖垮身體！ 千萬網紅醫點名3大危機

千萬網紅醫提醒，當1個人處於高壓、焦慮或憂鬱時，情緒會反映在身體健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「心理健康會寫在身體上！」美國千萬網紅家庭醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）指出，心理失衡會透過神經與內分泌系統，逐步影響身體代謝、疼痛感與社交互動，最終形成惡性循環。他提醒，別小看焦慮、憂鬱，長期下來會引爆3大健康危機。

麥克醫師在其受訪的影片中強調：「當你處於高壓、焦慮或憂鬱時，身體一定『看得見』。」他以臨床經驗舉例，許多患者帶著「身體不適」求診，但追溯病因後，往往發現根源在於心理狀態。他提醒，不應僅針對表面症狀開藥，而是要追蹤這條惡性鏈條從哪裡開始，才能真正對症下藥；此影片吸引近28萬人次點閱。

3大健康連鎖反應

●代謝失衡，體重悄悄上升

麥克指出，長期焦慮或憂鬱會干擾神經內分泌，導致壓力荷爾蒙與胰島素分泌異常。人在壓力下，會偏向選擇高糖高油食物，能量起伏劇烈，最終造成體重增加與代謝異常。

●疲憊疼痛，動力逐漸流失

心理健康惡化時，常見症狀包括慢性疲勞、關節痠痛與缺乏動力。當人失去運動意願，活動量下降，身體功能隨之衰退，形成惡性循環。

研究顯示，憂鬱症患者罹患慢性疼痛的機率，比一般人高出2到3倍，凸顯身心之間的密切關聯。

●社交孤立，情緒雪上加霜

缺乏動力出門與人互動，會逐漸失去朋友與社交連結。孤獨感反過來加重焦慮與憂鬱，使人陷入「心理—生理雙重惡化」的惡性循環。

憂鬱會使人缺乏動力出門與人互動，會逐漸失去朋友與社交連結。孤獨感反過來加重焦慮與憂鬱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫學不只是科學 更是藝術

麥克分享，他曾依教科書公式「病症→治療 」替病人開立藥物或物理治療，但效果往往不佳。後來他才體會到，醫學不只是科學，更是一門藝術。因為治療方式或許清楚，但診斷卻高度主觀，必須理解病人的生命經驗與獨特視角，才能找出真正問題。

「治療是科學，但診斷是藝術。」麥克說，醫師的角色是像偵探一樣，找到惡性循環的起點，阻止它形成完整鏈條。

藥物需循序 切勿任意停

針對輕中度症狀，麥克自己傾向先以認知行為治療（CBT）或閱讀治療（bibliotherapy）起步，若效果有限，再考慮加上藥物。

他提醒，精神藥理仍在發展中，常見的SSRI（選擇性血清素回收抑制劑）雖有證據支持，但不同患者反應差異極大，因此必須「低劑量起步、密切追蹤」，且切勿自行停藥，避免戒斷與復發。

何時該求助？ 醫：「如果你在想，就去」

許多人疑惑，壓力只是「正常」情緒，還是需要專業介入？麥克的建議簡單明確：「只要你在考慮要不要去看醫師，就去。」最壞的情況只是發現當下不需積極治療，但至少已建立與家庭醫師的連結，這本身就是正向結果。

他補充，當情緒已影響到工作、人際、家庭或學業，就不再只是「難過一下」，而是需要專業協助。

打破壓力惡性循環 醫授3招

●規律作息＋動起來：每天固定起床，配合 10-20 分鐘中等強度活動。

●把情緒當訊號：連續2週以上影響功能，就安排與家庭醫師或專業人員談談。

●別單打獨鬥：主動尋求家人、朋友與專業協助，幫助減壓，避免情緒惡化。

麥克 強調，悲傷、焦慮本屬人生常態；真正的關鍵是，在情緒擺盪與身體訊號之間，學會及時求助與調整。主要願意跨出第一步，身心就有機會回到平衡狀態。

