健康網》每天一定要喝8杯水？ 營養師：湯、果汁也算在內

營養師指出，人體所需的水分不只來自於飲用水，還包括湯、果汁、咖啡、甚至食物裡的水。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為「每天要喝8杯水」，但事實上，人體所需的水分不只來自於飲用水，還包括湯、果汁、咖啡、甚至食物裡的水！好食課營養師Christina楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文指出，一天喝多少水最簡單的計算方式為：體重×30-35毫升。而所有飲料都屬於液態水，所以有喝飲料不必再喝8杯水，但建議飲品喝無糖且不以飲料完全替代水。

楊婷貽提到，根據美國農業部建議：成年男生約需3,700毫升，女生約需2,700毫升，但這是指「總水量」，也就是包含喝的水與食物中的水。

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楊婷貽說明，若以食物供水量約佔30%推估，男生約需喝2,100-2,500毫升液態水；女性約需喝1,500-1,800毫升液態水，以簡單公式計算，每日所需喝的水量約為：每公斤體重數字×30-35毫升。

楊婷貽提醒，不只白開水，所有茶、湯、咖啡、果汁都屬於液態水，所以不用特別於喝了茶飲後，再灌入8杯的白開水。不過，她仍強調，飲品建議以無糖為主，且避免完全用飲料取代水分攝取。

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