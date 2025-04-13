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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》季節交替溫差大 營養師授6招吃對提升免疫力

2025/04/13 12:48

營養師表示，天氣不穩會影響腸胃功能，建議少吃生冷、油炸，改吃溫煮、燉湯類，如薑雞湯、蔬菜雞肉粥、地瓜湯等；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，天氣不穩會影響腸胃功能，建議少吃生冷、油炸，改吃溫煮、燉湯類，如薑雞湯、蔬菜雞肉粥、地瓜湯等；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕季節交替、早晚溫差大、忽冷忽熱的天氣，讓感冒、疲勞、過敏、腸胃不適通通找上門，營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享，這時調整飲食與補充適當營養素，如補充維生素C、維生素D及水分，適量攝取鋅、B群與鎂，並選擇溫熱、易消化的食物養腸胃，以穩定體力，提升免疫力。

溫差大飲食調整重點

●補充維生素C：提升免疫防護力維生素C能促進白血球活性、強化黏膜屏障，有助於預防感冒與病毒感染，如芭樂、奇異果、紅椒、柑橘類等富含維生素C。

●適量攝取鋅：維持免疫與修復力鋅是免疫細胞的「助攻員」，有助於減少感冒次數與持續時間。舉例來說，透過南瓜籽、牡蠣、全穀類、堅果等食物，補充鋅。

●維生素D：天氣冷，很多人曬不到太陽，維生素D缺乏容易導致免疫力下降與情緒低落。可選擇補充D3+油脂劑型的營養品加強吸收。

●選擇溫熱、易消化的食物養腸胃：天氣不穩會影響腸胃功能，建議少吃生冷、油炸，改吃溫煮、燉湯類，如薑雞湯、蔬菜雞肉粥、地瓜湯等。

●補足水分，避免黏膜乾燥：雖然天氣變涼，水喝得少，但其實空氣濕度低，反而容易造成口乾喉癢。記得每日至少攝取1500-2000ml水分。

●適時補充B群與鎂，穩定情緒與體力：忽冷忽熱的氣候容易讓人疲倦、煩躁，B群有助於能量代謝，鎂則幫助神經系統放鬆、提升抗壓力。

王證瑋提醒，季節交替時，是過敏族、氣喘族與腸胃敏感者的好發期，建議飲食避開刺激性食物（辣、冰、炸）。同時飲食要規律、營養均衡，三餐不建議省略，才能讓身體有穩定的抵抗力。若你經常感覺「天氣一變就不舒服」，可能是免疫調節力不足，需積極補充相關保健品。懂得透過日常飲食與營養素補充保護自己，就能幫助身體穩定過關、少生病、更有精神。

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