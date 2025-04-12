健康網》大蒜1吃法抗菌更護腸 醫：不會連益生菌通殺

醫師推薦，將蒜頭切碎，靜置10分鐘後再生吃，或拌進微溫的料理中，這樣才能吃到最多的大蒜素，有抗菌護腸等效果；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次料理切開一瓣大蒜，刺鼻到令人想打噴嚏？遺傳優生科醫師張家銘指出，這代表著大蒜素（Allicin）被釋出，能對抗腸道壞菌如幽門螺旋桿菌或金黃色葡萄球菌，而動物實驗也證明，大蒜具改善消化、抗癌與促進免疫等好處；最推薦將蒜頭切碎，靜置10分鐘後再生吃，或拌進微溫的料理中，這樣才能吃到最多的大蒜素。

大蒜不但抗壞菌 還餵養好菌

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，大蒜素是天然的抗菌劑。但很多人會馬上聯想到：如果大蒜這麼「殺氣騰騰」，那每天辛苦補充的益生菌，會不會一起遭殃？

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然而科學研究顯示，大蒜並不是「一視同仁」地掃除所有菌。科學研究顯示，大蒜對益生菌反而有保護效果。像是乳酸桿菌與雙歧桿菌，在有大蒜存在的環境下不但沒被殺光，還更能增殖。

這是因為大蒜中含有一種叫做果寡糖（FOS）的天然益生元，這些寡糖成為益生菌最愛的養分。因此大蒜與益生菌建議相互搭配，一項針對人類腸道菌相的研究中也記錄不同體質者，吃大蒜後益生菌的活性變化，雙歧桿菌（常見益生菌）成長會更活躍。

腸道、免疫 人體是一條線

張家銘說，人體超過7成的免疫細胞，其實都住在腸道附近。腸道不只是一條輸送管，它更像一座免疫軍事指揮部，時時刻刻判斷哪些外來分子該通過，哪些要攔下。

大蒜對免疫力的好處主要包含：透過殺菌、養好菌，重建腸道生態平衡，降低「免疫過度反應」；並有研究發現大蒜能促進免疫細胞活性，像是提升自然殺手細胞（NK cells）與巨噬細胞作用，進一步強化對病毒與癌細胞的防禦力。特別是在長期壓力大、容易腸漏或慢性發炎的人身上，大蒜的免疫調節功能可說是默默站在第一線。

醫師建議，如果不愛大蒜的嗆辣、或腸胃比較敏感，也可以選擇黑蒜、發酵大蒜等。雖然這些形式中幾乎沒有大蒜素，但仍含有DATS等其他健康硫化物，保健效果依然不錯。（資料照）

大蒜生、熟食 各有不同營養

張家銘指出，從健康的角度來看，要讓大蒜真正發揮效果，「吃法」其實比「吃多少」還重要。大蒜裡最強效的成分叫做大蒜素，不是一開始就存在，而是大蒜被切碎、壓碎之後，經過幾分鐘的酵素反應才會生成。所以想吃到這個黃金成分，記得切碎後靜置10分鐘再生吃，或拌進微溫的料理中，這樣才能吃到最多的大蒜素。

不過要注意，大蒜素很怕熱，如果一切完就下鍋炒、拿去燉，幾乎會被高溫完全破壞。這也就是為什麼熟大蒜裡幾乎沒有大蒜素。不過熟大蒜裡還是有一種很厲害的成分「三烯丙基三硫化物（DATS），也有人稱它「大蒜三硫化合物」。是大蒜中另一種具有活性的硫化物，雖然不像大蒜素那麼即時強烈，但它同樣具備抗氧化、抗發炎、抗癌、保護心血管與調節免疫的作用，對身體依然有益。

如果不愛大蒜的嗆辣、或腸胃比較敏感，也可以選擇黑蒜、發酵大蒜、或保健型大蒜膠囊。雖然這些形式中幾乎沒有大蒜素，但仍含有DATS等其他健康硫化物，保健效果依然不錯。

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