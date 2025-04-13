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健康網》大蒜發芽能吃嗎？ 農糧署教辨別4狀況： 「這」種變質別吃！

2025/04/13 09:29

農糧署分享，大蒜發芽會降低營養價值，但仍可安心食用；出現褐色小點或黃化，但表面無黑點、發霉或腐敗軟化也可以吃。但若蒜瓣觸感轉為軟爛、糊狀或空心，或表面出現大塊的明顯破損，應避免食用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

農糧署分享，大蒜發芽會降低營養價值，但仍可安心食用；出現褐色小點或黃化，但表面無黑點、發霉或腐敗軟化也可以吃。但若蒜瓣觸感轉為軟爛、糊狀或空心，或表面出現大塊的明顯破損，應避免食用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香氣撲鼻的大蒜，不只是料理中的靈魂配角，更是日常餐桌上不可或缺的健康食材。但大蒜會依保存環境、日曬程度差異而呈現不同的形態，那什麼時候不該食用呢?農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，大蒜發芽會降低營養價值，但仍可安心食用；出現褐色小點或黃化，但表面無黑點、發霉或腐敗軟化也可以吃。但若蒜瓣觸感轉為軟爛、糊狀或空心，或表面出現大塊的明顯破損，應避免食用。

發芽

為長出黃色或綠色的嫩芽，會使蒜瓣萎縮乾癟，營養價值降低，可安心食用。

褐斑

為蒜瓣表面出現褐色小點，主要與乾燥程度或貯藏環境有關，若表面無黑點或發霉，可正常食用。

黃化

為整顆蒜瓣轉為黃橘色、觸感偏軟，主要與日曬過長或貯藏環境有關，若無腐敗軟化，可正常食用。

軟化

為蒜瓣觸感轉為軟爛、糊狀或空心，或表面出現大塊的明顯破損，可能為細菌生長而腐敗。應整顆丟棄，避免食用。

大蒜安心食用指南。（圖擷取自鮮享農YA - 農糧署臉書）

大蒜安心食用指南。（圖擷取自鮮享農YA - 農糧署臉書）

農糧署補充，想要延長大蒜的保存時間，可保留完整外皮，置於乾燥陰涼通風處，或去皮切碎後冷凍，一起安心品嚐國產大蒜的辛香好滋味吧。

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