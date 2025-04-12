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夫妻30年前共簽器捐卡 夫離世前器捐遺愛人間

2025/04/12 13:58

王太太說丈夫離世後器捐遺愛人間，一定非常欣慰，希望鼓勵更多人簽下器官捐贈同意書，把愛傳承下去，吳杰亮代表醫院獻花。（記者蔡淑媛攝）

王太太說丈夫離世後器捐遺愛人間，一定非常欣慰，希望鼓勵更多人簽下器官捐贈同意書，把愛傳承下去，吳杰亮代表醫院獻花。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今（12）日舉行器官捐贈感恩追思音樂會，大愛器捐的王先生30年前就與妻子一同簽下器捐卡。前（2023）年肺病過世前聯繫器捐協調師，遺愛人間，捐出眼角膜，另名器官受贈者許小姐洗腎12年，2年前受贈大愛腎臟重生，她感謝器捐者及其家屬，捐贈大愛，給予生命再造，無以回報，未來行善積德回饋。

王太太說，丈夫2年前因為肺纖維化反覆住院，在病房叮囑她，生命走到最後一定要記得夫妻的共同信念，將身體可用的器官捐給需要的人。她說，丈夫離世後遺愛一對眼角膜幫助他人，一定非常欣慰，希望鼓勵更多人簽下器官捐贈同意書，把愛傳承下去，同時感謝中榮醫療團隊在丈夫生病期間無微不至的照顧，讓家人很放心與安心。

受贈者許小姐則代表受贈者們表達感謝，因為腎衰竭末期歷經腹膜透析及血液透析，她等待這顆大愛腎臟12年，謝謝捐贈者將寶貴的腎臟捐出來，讓她重新燃起生命的鬥志，也以自身經驗勉勵所有等待移植的病人以及受贈者，祝福每個人都有面對生命挑戰的勇氣。

器捐者代表許小姐（左）獻花給器捐家屬代表王太太，感謝大愛。（記者蔡淑媛攝）

器捐者代表許小姐（左）獻花給器捐家屬代表王太太，感謝大愛。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總移植醫學管理會副執行長楊晨洸指出，國人等待器官移植約有1萬5000人，但每年器捐者僅1百多人，以最大宗的腎臟來說，等待腎臟有8千500人左右，每年僅200顆腎捐出，希望民眾能在生命末期時將有用的器捐出，讓愛的生命延續；目前全台簽署器捐卡有65萬3440多人，其中去年有1萬446人。

中榮總副院長吳杰亮指出，中榮自1984年3月完成首例大愛腎臟器官捐贈，截至2025年3月已有超過672位器官捐贈者。

衛生局長曾梓展參加器捐音樂會說，捐贈器官是一項不容易的決定，感謝所有捐贈者及其家屬，將悲痛轉化為大愛，無私奉獻的精神實在令人敬佩，他也早早簽下器捐卡，他也補充說，捐贈者完成捐贈後，其配偶及三親等內血親若未來有器官移植需求，將優先獲得器官捐贈的機會，器官捐贈不僅是對他人的幫助，更是留給家人的無價之寶。

衛生局統計，台中市去（2024）年器官捐贈簽署人數達到5072人，其中在台中榮民總醫院簽署有972人。

感恩音樂會安排感恩節找彩蛋活動。（記者蔡淑媛攝）

感恩音樂會安排感恩節找彩蛋活動。（記者蔡淑媛攝）

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