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健康網》指甲是健康警報器！營養師揭5大異常徵兆

2025/04/12 15:03

高敏敏提到，健康的甲床應該呈現紅潤的粉紅色，表面有自然光澤，厚度均勻，壓起來有彈性、不容易斷裂，也不會有明顯的龜裂、凹洞或紋路；示意圖。（圖取自photoAC）

高敏敏提到，健康的甲床應該呈現紅潤的粉紅色，表面有自然光澤，厚度均勻，壓起來有彈性、不容易斷裂，也不會有明顯的龜裂、凹洞或紋路；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕指甲不只是手指的門面，也可以反映出一個人的健康狀況！營養師高敏敏提到，健康的甲床應該呈現紅潤的粉紅色，表面有自然光澤，厚度均勻，壓起來有彈性、不容易斷裂，也不會有明顯的龜裂、凹洞或紋路。如果發現自己的指甲經常斷裂、出現白線、條紋或白斑、甲面變薄，都可能是身體正在發出的健康警訊。

高敏敏於臉書發文分享分享5種不同的指甲症狀該怎麼吃。

凸起直條紋

當指甲出現凸起直條紋，多半是身體代謝變慢、進入老化階段所造成的，類似指甲的皺紋或生長紋路。此時建議攝取足夠的優質蛋白質，例如鮭魚、蝦子、雞胸肉與豆漿，搭配含植化素的莓果、菠菜、胡蘿蔔與小番茄，不僅能維持指甲健康生長，還能幫助抗氧化、延緩老化。

白色橫條紋

出現白色橫條紋，可能是身體缺鈣或缺乏菸鹼素（維生素B3）。建議多補充牛奶、起司、優格、小魚乾等富含鈣質的食物，以及肉類、糙米、堅果與深綠色蔬菜來補充菸鹼素。

白斑或粗橫線

可能與缺鋅或長期壓力、勞累有關。鋅的良好來源包括牡蠣、牛肉、黑木耳與南瓜子，而甜椒、芭樂、花椰菜與奇異果也有助於維持指甲健康。

甲面變薄、出現凹陷

常見於缺鐵性貧血者。建議補充豬血、九孔、西施舌、生紫菜等含鐵食物，同時搭配優質蛋白質如鮭魚、蝦子、雞胸肉與豆漿等食物。

指甲容易斷裂

可能是體內缺乏葉酸或生物素（維生素B7）。可補充黑豆、豬肝、綠豆、菠菜等葉酸來源，以及牛奶、熟蛋黃、酵母與酪梨等富含生物素的食物。

高敏敏分享分享5種不同的指甲症狀該怎麼吃（擷取自高敏敏臉書）

高敏敏分享分享5種不同的指甲症狀該怎麼吃（擷取自高敏敏臉書）

高敏敏提醒，除了從飲食攝取足夠營養，日常生活中的小細節也要多加注意。現代人長時間使用3C產品，常常習慣用指甲敲擊螢幕或鍵盤，久而久之會讓指甲結構變脆、容易受損。建議操作時盡量用手指腹代替，減少對指甲的損耗。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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