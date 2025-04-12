健康網》孩子肚子鼓鼓的不一定是脹氣 醫1招判斷：腹痛、嘔吐需就醫

陳如瑩提醒，若孩子肚子長時間鼓脹不退，或伴隨明顯腹痛、嘔吐、腹瀉、便秘等症狀，建議就醫；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我的小孩吃完飯肚子都變好大，敲起來像打鼓，是不是脹氣？」愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，並非所有「肚子大」的情況都是脹氣，若想判斷孩子是否真的腹脹，建議讓孩子平躺觀察。若平躺後肚子仍然隆起，且高過肋骨的平面，才是真正的腹脹。若孩子肚子長時間鼓脹不退，或伴隨明顯腹痛、嘔吐、腹瀉、便秘等症狀，建議就醫。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文分享，在吃飽後加上骨盆前傾，小朋友站立時肚子會看起來特別大；若平躺後肚子就變平，這多半是姿勢造成的「假性脹氣」。只要孩子沒有出現發燒、腹痛、嘔吐、體重下降、食慾變差或排便異常等症狀，家長暫時可以不用過度擔心，但若有疑慮，仍建議諮詢小兒腸胃科醫師的專業評估。

請繼續往下閱讀...

陳如瑩說明，「吞氣症」是一種因不自覺吞入過多空氣，而引發的腸胃不適，孩子可能會感到腹脹、頻繁打嗝，甚至出現腹痛。這類型的腹脹特徵是：早上起床肚子是平的，但越到晚上越鼓，飯後尤其明顯。

陳如瑩說明，「吞氣症」是一種因不自覺吞入過多空氣，而引發的腸胃不適，孩子可能會感到腹脹、頻繁打嗝，甚至出現腹痛；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

陳如瑩提到，造成吞氣症的可能原因包括吃飯太快、邊吃邊說話、焦慮緊張的情緒、頻繁咀嚼口香糖、經常使用吸管喝飲料等行為。這些習慣讓孩子在不知不覺中吞下大量空氣，而空氣中的氮氣難以被腸道吸收，就容易囤積在肚子裡。對此，她分享了7個避免小孩脹氣的方法。

7方法防止小孩脹氣

●細嚼慢嚥：吃飯慢一點、少講話，能減少吞氣。

​

●避免氣泡飲料：汽水、氣泡水會讓肚子更鼓。

​

●減少含糖飲料與果汁：果糖不易吸收，容易發酵產氣。

​

●放鬆情緒、降低壓力：可試試深呼吸、冥想或親子瑜伽。

​

●避免咀嚼口香糖：可能無意間吞入空氣。

​

●保持運動習慣：幫助腸胃蠕動，減少脹氣累積。

​

●處理便秘問題：便秘會讓脹氣更嚴重，一起處理更有效。

陳如瑩表示，保持運動習慣，可幫助腸胃蠕動，減少脹氣累積；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

發燒嘔吐 腹瀉便秘需就醫

若孩子肚子長時間鼓脹不退，或伴隨明顯腹痛、嘔吐、發燒，甚至體重明顯下降、食慾變差，或出現持續腹瀉或便秘的情況，建議儘速尋求小兒腸胃科醫師協助。

陳如瑩補充，腹脹雖然看似小事，但若處理不當也可能影響孩子的生活與健康。透過正確的觀察、適當的飲食與生活習慣調整，家長不僅能幫助孩子改善不適，也能提升整體健康與舒適度，讓孩子更快樂、爸媽更安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法