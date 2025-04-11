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健康網》抽筋好痛！ 中醫授3招快速緩解 4方法預防

2025/04/11 20:55

曾柏翰分享，3個快速舒緩抽筋的方法，其中包含，熱敷、按摩與拉伸、飲食調整。；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾柏翰分享，3個快速舒緩抽筋的方法，其中包含，熱敷、按摩與拉伸、飲食調整。；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕抽筋不僅讓人疼痛難耐，也可能影響日常生活。翰醫堂中醫診所的中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享，3個快速舒緩抽筋的方法，其中包含，熱敷、按摩與拉伸、飲食調整。而預防抽筋可從補充電解質、規律運動、避免過勞、飲水充足開始。

曾柏翰分享3個舒緩抽筋的方法。

熱敷

使用熱毛巾濕敷或泡腳，溫度以不燙傷為前提，高度超過承山穴（小腿肚）效果尤佳。

按摩與拉伸

睡前輕輕按摩抽筋部位，並進行適度拉伸。

飲食調整

補充富含鉀、鈣、鎂的食物，如香蕉、地瓜、牛奶等。

4招預防抽筋

●補充電解質：保持飲食均衡，尤其在運動後補充水分與電解質。

●規律運動：避免過度使用肌肉，適度鍛煉增強耐力。

●避免過度疲勞：合理安排作息，避免長時間站立或久坐。

●保持足夠水分：每日飲水充足，避免脫水。

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