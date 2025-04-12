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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性的私密困擾 留下包皮4可能狀況一次看

2025/04/12 21:20

醫師指出，如果包皮沒有割，日常生活中可能會碰到：清洗困難、過度清潔、細菌感染、反覆發炎。（資料照）

醫師指出，如果包皮沒有割，日常生活中可能會碰到：清洗困難、過度清潔、細菌感染、反覆發炎。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕割掉或留下包皮，對於男性朋友來說個好問題，包皮身為保衛龜頭與尿道口安全的重要守門員，平時既不痛也沒感覺，痛起來卻會讓人眼淚直飆、坐立難安，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，如果包皮沒有割，日常生活中可能會碰到：清洗困難、過度清潔、細菌感染、反覆發炎。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，包皮身負保護男性生殖器的重大任務，出生時會包覆在陰莖上，待青春期後兩者間得以分開，包皮可後退或翻開而多數人日常中可能會遇到下列情況：

●清洗困難：包皮內側會產生分泌物形成包皮垢，因包皮不易撥開清洗或難以洗淨，長久下來容易搔癢、刺痛，甚至發炎引發嚴重病變。

●過度清潔：男性私密處角質層脆弱敏感，建議勿用力搓揉或使用強力清潔之沐浴乳或香皂清洗，易造成皮膚磨損、受傷。

●細菌感染：不論年齡，若衛生習慣不良或日常生活習慣不佳（如少喝水、睡眠不足、褲子太緊）甚至是不安全性行為等，都可能滋生細菌導致發炎。

●反覆發炎：常見於包莖／包皮開口過小／包皮過長者，因清潔不易或尿液滯留在包皮內，容易導致汙垢堆積反覆發炎（如包皮炎、包皮龜頭炎）。

陳鈺昕提到，除了先天性的包莖、包皮過長者，如果性行為過於激烈、未使用保險套或潤滑不足時，可能在過程中因劇烈摩擦導致受傷，產生傷口後未妥善消毒及護理導致發炎；或是糖尿病者當血糖過高時，會導致傷口難以癒合，包皮傷口久未癒合、甚至產生更嚴重的發炎症狀，可透過抽血檢驗糖化血色素及血糖值是否標準，若發現數值超標，除了控制發炎外，更要穩定血糖。

陳鈺昕說，每個人都擁有對自己身體的自主權，割包皮是一種選擇，但建議如果有以下情況或需求者，可以考慮一勞永逸的辦法：

●反覆出現包皮或龜頭發炎。

●包莖或包皮過長導致清潔困難。

●外傷或發炎造成結痂，使包皮狹窄難以褪下。

●性生活較活躍者可降低性病感染風險（病毒細菌喪失溫暖潮濕的絕佳生長環境；性行為過程中較不易因微小的摩擦破皮而感染）。

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