白血球超標! 高齡血癌增 留意早期症狀

▲血球異常增生早期症狀多不典型，如疲倦、皮膚搔癢、盜汗、體重下降、頭痛、耳鳴、失眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

血球檢查異常，即使無明顯症狀，也不可掉以輕心！林先生因腸躁症做健檢，意外發現白血球超標，雖無不適，在太太堅持下持續追蹤，最終確診「真性紅血球增多症（PV）」，所幸經治療後病情獲控制。台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長、台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安指出，PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）的一種，許多病人直到中風或心肌梗塞才被發現，台灣邁入超高齡社會，病例數只會愈來愈多。

骨髓增生性腫瘤 中風或心梗才發現

林先生回憶，當時白血球數值高達2萬1千，以為只是老化造成疲倦與體重減輕。初期口服化療藥物一度奏效，後又飆升到3萬3千，被迫加倍劑量，副作用引發口腔潰瘍與全身搔癢，之後轉到台大確診為MPN，因屬血栓高風險族群，只能接受放血治療，過程痛苦，直到嘗試長效干擾素療法，才成功穩定病情，不再需要放血。

造血幹細胞基因突變 抽血即可揪出

侯信安說，MPN是因為造血幹細胞基因突變，導致血球異常增生，包括PV、原發性血小板增生症（ET）、骨髓纖維化（MF）。早期症狀多不典型，如疲倦、皮膚搔癢（熱水澡後更明顯）、盜汗、體重下降、頭痛、耳鳴、失眠；部分患者因脾臟腫大出現腹脹、食慾不振或「吃一點就飽」。這些徵兆常被誤認為壓力或作息不良，但抽血即可揪出異常。

疲倦皮膚搔癢 盜汗體重降 誤當老化

根據癌症登記資料，2015年國內新增MPN病例僅264人，2022年已增至674人，7年間成長155％。侯信安分析，除診斷與治療工具精進外，高齡化是主因。

治療方面，侯信安說，過去多仰賴阿斯匹靈搭配放血或降血球藥物，但副作用較大，近年新藥陸續問世，長效干擾素已納入健保，對PV及ET效果良好，針對MF已有2種JAK2抑制劑核准，且也有新藥即將上市，不過對高危險族群而言，幹細胞移植仍是唯一可長期控制的方式。

