晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高血壓揪出罕病 40歲才知姊妹是兄弟

2025/09/21 05:30
高血壓揪出罕病 40歲才知姊妹是兄弟

▲王子源醫師提醒，若有難以控制的高血壓及自發性低鉀血症，建議到新陳代謝科就醫。（照片提供／王子源）

文／王子源

高血壓揪出罕病 40歲才知姊妹是兄弟

▲腹部電腦斷層顯示，雙側腎上腺增生症狀（箭頭處）。（照片提供／王子源）

年過4旬吳姓姊妹患有高血壓，曾診斷出低血鉀症，但服藥後症狀未緩解，近日妹妹因下肢無力、血壓高掛急診，住院檢查發現數值異常，懷疑是原發性高醛固酮症，經詢問病史，發現竟從未有月經，於是再安排檢驗，證實是17-α-羥化酶缺乏引起之先天性腎上腺增生症（CAH），且染色體檢查為46XY，瞬間從姊妹花轉成兄弟檔。

高血壓揪出罕病 40歲才知姊妹是兄弟

▲透過抽血檢驗，可進一步了解是否有其他疾病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

罕見先天性腎上腺增生症

患者自述從15歲就有高血壓，當時因為年紀小沒有積極治療，直到20歲時血壓高到170/100mmHg伴隨頭暈、頭痛而住院，才發現血鉀值僅2.9（正常值3.5-4.9），但依舊沒有找到明確原因，醫師僅給予降血壓藥及保鉀錠，服藥後血壓還是高，且常因低血鉀導致下肢無力，必須到急診室打點滴補充鉀離子。

患者表示，好幾天沒有吃保鉀藥，因全身無力由家人通知救護車送到急診室，血壓飆高183/104mmHg，血中鉀離子低到1.6，急診醫師給予點滴補充鉀離子及降血壓後，收腎臟科病房，抽血檢查結果血中腎素活性0.59偏低、醛固酮14.6偏高，懷疑是原發性高醛固酮症，腹部電腦斷層顯示出有雙側腎上腺增生，會診新陳代謝科。

15歲就有高血壓 從未有月經

經詢問病史得知患者竟從未有月經，進一步檢查，17-羥基孕酮、黃體酮、可體松及促腎上腺皮質素（ACTH）數值異常，診斷為17-α-羥化酶缺乏引起的先天性腎上腺增生症，給予類固醇及降血壓藥後，病患血壓恢復正常，也不再發生低血鉀症而軟腳。

她的姊姊後續檢驗結果也與妹妹完全相同，原來她們不是姊妹花而是兄弟檔，只因為從小具有女性的外觀及生殖器，一直被當做是女生，事實上超音波檢查看不到子宮及卵巢，也難怪會沒有月經。

超音波檢查 看不到子宮卵巢

CAH發生率約新生兒的1萬到2萬分之1，而17-α-羥化酶缺乏症更是罕見的CAH亞型，約佔所有CAH病例1％，臨床症狀為兒童或青少年即出現高血壓、低血鉀及性別發育異常，女性患者雖有正常外生殖器，但青春期無乳房發育、原發性無月經，男性患者則會出現女性型或不明顯外生殖器、睪丸未下降而萎縮。

提醒民眾，如果有難以控制的高血壓，再加上自發性低鉀血症，最常見的原因是原發性高醛固酮症，建議到新陳代謝科找答案，該案例因為沒有月經，且可體松低、ACTH高，屬於非常少見的17-α-羥化酶缺乏引起的CAH，需更有經驗的醫師，才能得到正確的診斷及治療。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

