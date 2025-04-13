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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春天限定的「紫色補品」！ 護眼助眠還穩血糖好處多

2025/04/13 06:30

中醫師指出，桑椹又被譽為「天然補品」，具補血養顏、強化免疫力、護眼助眠、促進腸道健康、穩定血糖與血壓效果。（資料照）

中醫師指出，桑椹又被譽為「天然補品」，具補血養顏、強化免疫力、護眼助眠、促進腸道健康、穩定血糖與血壓效果。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春暖花開，正是桑椹盛產季！昌盛堂中醫診所於臉書發文指出，桑椹又被譽為「天然補品」，具補血養顏、強化免疫力、護眼助眠、促進腸道健康、穩定血糖與血壓效果，適合經常熬夜、氣血不足容易疲勞者以及年長者，並提醒，應避免與藥物如降血糖藥或抗凝血藥物併用，孩童與腎臟病患尤其要適量。

桑椹5大好處 還能養顏顧腸胃

●補血養顏：桑椹富含鐵質，能幫助紅血球生成，促進血液循環，讓氣色紅潤有活力。

●強化免疫力：維生素C、花青素與多酚成分，能幫助對抗自由基，提高身體防禦力。

●護眼助眠：桑椹含有玉米黃素，有助於保護視力，而其豐富的胺基酸與礦物質，也有助於提升睡眠品質。

●促進腸道健康：含有膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，維持腸道菌群平衡，減少便秘困擾。

●穩定血糖與血壓：研究顯示，桑椹中的黃酮類化合物可能有助於降低血糖與血壓，適合需控制血糖的族群適量攝取。

中醫師提到，桑椹能補肝腎，對於長時間使用電腦、手機的現代人來說，是很好的護眼食材；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師提到，桑椹能補肝腎，對於長時間使用電腦、手機的現代人來說，是很好的護眼食材；圖為情境照。（圖取自freepik）

適合3類人 夜貓族、長者上榜

●經常熬夜、用眼過度者：桑椹能補肝腎，對於長時間使用電腦、手機的現代人來說，是很好的護眼食材。

●氣血不足、容易疲勞者：體質較虛、經常感到疲倦或氣色不佳的人，適量攝取桑椹能幫助補血生津。

●年長者：桑椹中的抗氧化成分能保護血管，對於心血管保健有幫助。

4點注意 每天不超過半碗

雖然桑椹好處多多，不過中醫師提醒，食用上有4點注意，包含：腎臟病患需謹慎，桑椹含較高的鉀離子，腎功能不佳者不宜過量食用；孩童要適量，其中的鞣酸可能影響鈣、鐵、鋅的吸收，應適量食用，避免影響發育。

避免與某些藥物同時食用，否則恐影響部分藥物的吸收，例如降血糖藥或抗凝血藥，服藥者應諮詢專業建議；適量食用，控制在半碗內，雖然桑椹有助穩定血糖，但若攝取過量，仍可能造成血糖波動，建議控制在半碗以內，避免攝取過量的果糖影響血糖穩定。

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