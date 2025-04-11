新竹臺大分院巴金森整合照護計畫 治療效果、生活品質俱提升

新竹臺大分院巴金森整合照護計畫治療效果提升36%，病人提升生活品質。（新竹台大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹臺大分院神經部的「巴金森整合照護計畫」，獲SNQ國家品質標章肯定。新竹臺大分院神經部副主任陳凱翔指出，神經部推出「巴金森整合照護計畫」，將最新的醫療技術與智慧醫療相結合，臨床數據顯示，超過90%的病人症狀獲明顯改善，生活品質評估得分平均提升30%以上。整體治療效果綜合提升36%，病人生活品質中的壓力指標下降23%。

陳凱翔表示，此照護計畫著重優化深腦刺激術（DBS），優化範圍包含完整術前評估判斷深腦核區的置放位置，且引進先進儀器定位電極刺激位置，以及術後電腦軟體模擬。藥物調整則量身打造適合病人的治療方案。病人可透過遠距復健醫療在家中進行復健，並藉由多頻道體表肌電圖、電子手寫版和無線三軸加速規裝置精確記錄顫抖的特性與嚴重度變化，透過病人症狀的即時監測與健康數據分析，精準管理疾病。

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陳凱翔表示，新竹臺大分院神經部推行該計畫，已有數百名病人受益。臨床數據顯示，超過90%的病人症狀獲得明顯改善，生活品質評估得分平均提升30%以上。整體治療效果綜合提升36%，病人生活品質中的壓力指標下降23%，病人整體滿意度達90%。

他舉例，一位受益的巴金森氏症病人因營養攝取狀況遲遲無法改善，經營養師評估發現，原來病人服藥和進食的時間未有適當間隔，導致食物中的蛋白質影響巴金森藥物的效果，病人在藥效打折狀態下也影響吞嚥功能，使得病人整體進食狀況不理想。經營養師發現問題，便與藥師及語言治療師進行「三師會診」，最終，病人營養狀況有所進步，體重也恢復到理想狀態。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，每年4月11日是世界巴金森日，醫院將在19日、5月23日及6月14日舉辦「2025巴友健康系列活動」，內容涵蓋巴友的肌力與平衡訓練、日常營養攝取及吞嚥障礙應對、以及紓壓手作等主題，期讓病友重拾健康生活。

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