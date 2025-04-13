自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》養出腸道好菌叢！ 營養師揭「5要5不」健康不失衡

2025/04/13 07:32

營養師說，腸道菌叢若失衡，可能導致免疫力低下，蔬果中的膳食纖維是益生菌的食物，給予充足糧食，益生菌才會在腸道住下來；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，腸道菌叢若失衡，可能導致免疫力低下，蔬果中的膳食纖維是益生菌的食物，給予充足糧食，益生菌才會在腸道住下來；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸道有人體「第二大腦」之稱，維持腸道健康也能讓身體機能強健。營養師彭逸珊表示，腸道健康與免疫、大腦健康有關，若腸道菌叢失衡，可能導致免疫力低下等，甚至影響情緒。想要打造健康腸道，建議做到適當食用發酵食物、補充足夠益生質、充足睡眠、規律運動與正常排便等5個好習慣；此外，也要避免高糖、高壓、抽菸飲酒、現代化飲食、使用抗生素等5個壞習慣。

彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，飲食可直接影響腸道菌相，如果腸道菌叢失衡（好菌少、壞菌多、伺機菌傾向佔優勢的壞菌），可能導致便秘、肥胖、免疫力低下等，甚至影響情緒。因此分享以下5個打造腸道好菌的「必做」習慣，以及破壞菌相的「避做」 習慣，為腸道打造健康環境。

養出好菌5習慣

適當食用發酵食物：如泡菜、味噌、優格等，輔助補充腸道菌。

補充足夠益生質：蔬菜、水果與全穀類中的膳食纖維是益生菌的食物，給予充足的糧食，益生菌才會在腸道住下來。

充足睡眠：好的睡眠品質與時間，可以提升腸道菌叢多樣性；反之則會降低，且腸道好菌會減少。

規律運動：運動不僅可增加肌耐力與心肺功能，也能幫助腸道菌叢多樣化。

正常排便習慣：有進有出才正常，如果有便秘困擾，記得回頭檢視日常飲食中，水分、油脂與膳食纖維是否攝取足夠。

營養師指出，養好菌除充足睡眠、規律運動等方式，適當食用發酵食物如優格、味噌、泡菜等，也能輔助補充腸道菌；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，養好菌除充足睡眠、規律運動等方式，適當食用發酵食物如優格、味噌、泡菜等，也能輔助補充腸道菌；示意圖。（圖取自freepik）

破壞菌相5惡習

高糖食物：會增加壞菌生長、減少好菌比例。

高壓生活：身體會分泌皮質醇、腎上腺素等荷爾蒙，影響腸道蠕動速度與菌叢平衡。

吸菸飲酒：使身體長期處在發炎狀態，不僅傷害血管，也可能引發腸漏問題，影響免疫健康。

現代化飲食：蔬果少、肉品多，使得好菌食物短缺，無法在腸道定殖，導致菌叢失衡。

使用抗生素：抗生素會破壞腸道菌叢生態，使用完抗生素後，一定要花時間重新打造好菌的生活環境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中