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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》3狀況考慮換人工椎間盤 優缺點一次看

2025/04/11 19:38

如果椎間盤嚴重退化或突出，造成長期後頸疼痛，肩膀手部麻痛，甚至影響行動，可能需要考慮人工椎間盤手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

如果椎間盤嚴重退化或突出，造成長期後頸疼痛，肩膀手部麻痛，甚至影響行動，可能需要考慮人工椎間盤手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果椎間盤嚴重退化或突出，造成長期後頸疼痛，肩膀手部麻痛，甚至影響行動，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，這時候可能需要考慮人工椎間盤手術，人工椎間盤的最大好處就是讓脊椎保持靈活，減少疼痛，但手術還是有風險，需要長期復健，且自費品項費用高。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」與網頁指出，人工椎間盤就是換掉已經受損、退化的椎間盤，讓脊椎維持穩定，減少疼痛。當椎間盤因為受傷或老化無法正常運作，醫師會把它移除，然後放入人工椎間盤。這樣可以減少神經壓迫、恢復脊椎的靈活度，讓你可以正常活動，不用再受長期背痛困擾。

人工椎間盤適用狀況

椎間盤退化，影響活動：年紀大了，椎間盤變薄、變硬，導致脊椎僵硬不靈活。

●椎間盤突出，壓迫神經：壓到神經就會造成酸麻痛，甚至影響精細動作及行走能力。

●保守治療無效：如果已經嘗試藥物、復健、拉伸，還是沒有改善，可能就需要手術。

人工椎間盤有健保給付？

謝炳賢表示，從110年12月1日起，健保開始給付人工頸椎椎間盤手術，不過不是每個人都能申請，只有頸椎C4/5或C5/6這兩個節段（也就是脖子中間的位置）有退化或突出，導致神經被壓迫，影響生活的患者，才符合補助資格，此健保品項為專案申請，需要由醫師評估，且送審至健保局，由兩位醫師專審，會需要2-3週的工作天，所以無法緊急使用。

人工頸椎椎間盤手術（C4/5或C5/6兩個節段），由醫師判定嚴重影響生活、審核通過健保才會給付；圖為情境照。（圖取自freepik）

人工頸椎椎間盤手術（C4/5或C5/6兩個節段），由醫師判定嚴重影響生活、審核通過健保才會給付；圖為情境照。（圖取自freepik）

●只能用在頸椎C4/5或C5/6：如果你的問題出現在其他節段，健保就不會補助，手術費用得自己負擔。

●醫師判定嚴重影響生活：你必須有長期的頸部疼痛、手麻、神經壓迫等症狀，而且吃藥、復健都沒用，醫師認為手術是唯一選擇，才能申請健保補助。

●健保審核通過：健保局會審查你的病歷和影像資料（如：病患頸椎Ｘ光片、核磁共振、骨質密度），確認符合條件才會核准給付。

人工椎間盤優、缺點

保持脊椎靈活度：不像椎間盤融合手術，人工椎間盤不會限制脊椎的活動。

●降低疼痛與壓迫：減少對神經的擠壓，緩解後頸痛及肩膀手部酸麻痛。

●恢復快，生活影響小：手術後可以比較快回到日常生活，康復期比融合手術短。

●手術風險：手術可能有感染、出血或神經損傷的風險。

●自費品項費用高。

醫師表示，人工椎間盤術術後保養的關鍵在於避免過度用力，循序漸進地復健，確保脊椎恢復穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，人工椎間盤術術後保養的關鍵在於避免過度用力，循序漸進地復健，確保脊椎恢復穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

人工椎間盤術後保養重點

謝炳賢說，術後保養的關鍵在於避免過度用力，循序漸進地復健，確保脊椎恢復穩定。術後前幾週要多休息，避免搬重物或長時間彎腰，之後再慢慢增加活動量，讓脊椎適應新的人工椎間盤。

●適當休息，避免過度活動：手術後幾週內，避免頸部過度伸展，讓傷口癒合更順利。

●循序漸進的復健：根據醫師指示，從簡單的伸展運動開始，慢慢增加活動量。

●保持良好姿勢：避免久坐不動，注意坐姿、站姿，減少對椎間盤的壓力。

●避免劇烈運動：術後幾個月內避免高衝擊運動，如跑步、舉重，防止椎間盤受損。

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