桃園口腔健康月 陽明公園親子活動提供免費塗氟

衛生局邀請牙醫師到各校進行牙齒衛教宣導。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為響應「全民口腔健康月」，桃園市政府將於明（12）天下午在陽明運動公園舉辦「桃氣雙響泡」大型親子活動，當天邀請專業牙醫師現場教學正確刷牙技巧，只要未滿6歲且6個月內未塗氟兒童，持健保卡即可免費塗氟，免費塗氟共有350個名額，其中300個供網路報名，現場開放50名，詳情至「桃園育兒資源網」查詢。

「桃氣雙響泡」活動是由衛生局結合婦幼發展局、牙醫師公會與25家親子館共同舉辦，活動透過親子童趣闖關及專為兒童設計的多元活動，讓孩子在綠意盎然的公園裏自由跑跳並與家長親密互動，其中完成免費塗氟小朋友可獲得「吉伊卡哇」絨毛娃娃；現場還兒童故事闖關任務、兒童劇場、奇幻泡泡秀表演、街頭藝人氣球表演、圖書車借閱等豐富多元活動。

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衛生局副局長余依靜表示，依衛福部調查結果顯示，全國5歲兒童乳牙齲齒盛行率約46.3％，齲齒是學齡前兒童常見的疾病，影響兒童進食、說話、恆齒發育，透過塗氟可以預防齲齒，也提醒，寶寶出生後長出第1顆牙齒時，建議每半年口腔檢查及牙齒塗氟，除了定期就診，建立正確的飲食與清潔習慣，飯後以清水漱口有助降低齲齒風險，相關口腔保健資訊可到桃園市衛生局官網查詢。

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